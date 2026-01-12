Saveta Bogdan se plânge că stă în frig în casă și mai iese prin magazine ca să se încălzească. Cu toate acestea, i-a venit factura la curent peste 1.000 de lei, iar întreținerea peste 500 de lei. Ea mai susține că abia în ultima lună va plăti impozitul la casă. „De ce să plătesc acum?”, spune artista revoltată.

Saveta Bogdan stă în frig și tot are facturi mari

„Eu plătesc de două ori. O dată întreținerea, deși stau în frig… Căldură nu am, dar bag caloriferul în priză, ca să mă încălzesc puțin și plătesc lumina de mă usucă. Mă învelesc cu două plăpumi și cu o pătură din aceea călduroasă. În așa frig stau eu în casă. Situația aceasta este veche și mă confrunt cu ea în fiecare an. (…)

Eu nu m-am dus să văd cât mi-au recalculat taxa pentru impozit. Nici nu știu cât am de plătit. Mi-a venit 500 și ceva de lei întreținerea, o persoană singură, deși nu am căldură. Lumina a venit 1000 de lei. Ce să fac? Pentru că eu țin ăsta în priză toată ziua, nu pot sta în frig. (…)

Și acum este frig. Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Am mai plătit cablul și celelalte… și am înțeles că domnul Bolojan tot mai vrea să mai mărească taxele”, a spus Saveta Bogdan, pentru

Saveta Bogdan: Voi plăti impozitul la casă în ultima lună

Artista l-a criticat apoi pe premierul Ilie Bolojan și a spus că va plăti impozitul la casă abia în ultima lună: „Acum, văd că domnul Ilie Bolojan – pentru că a văzut că lumea se încălzește cu gazele – ca să ia de la oameni tot. Dar eu nu am să plătesc acum, voi plăti în ultima lună. De ce să plătesc acum? Măcar îl mai țin în șah, că el crede că strânge acum banii, iar noi murim de frig în casă”.