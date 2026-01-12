B1 Inregistrari!
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs

Ana Maria
12 ian. 2026, 10:56
Sursa foto: Instagra, / @iustinhvnds
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat prima eliminare de la Survivor
  2. Cu cât a fost plătit Iustin HVNDS pentru scurta sa participare
  3. Ce a declarat Iustin HVNDS după eliminare
  4. Ce concurent urmează să fie eliminat de la Survivor

Iustin HVNDS este primul concurent care a părăsit competiția Survivor 2026. După doar trei zile de la sosirea în Republica Dominicană, el a fost eliminat în urma duelului cu Larisa Uță, în cadrul primei probe eliminatorii. Înainte de a participa la Survivor, Iustin, pe numele său complet Radu Iustin Câmpeanu, a fost cunoscut publicului prin participarea în sezonul 11 al emisiunii „Chefi la cuțite”, unde a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu.

Cum s-a desfășurat prima eliminare de la Survivor

În prima cursă de eliminare, echipa Războinicilor a câștigat proba de imunitate, astfel că Faimoșii au fost nevoiți să intre în duel pentru a decide cine pleacă acasă. Duelul eliminatoriu a fost între Larisa Uță și Iustin HVNDS, amândoi membri ai echipei Faimoșilor. Marina Dina, câștigătoarea imunității individuale, a avut rolul de a decide care concurenți vor intra la duelul final.

Cu cât a fost plătit Iustin HVNDS pentru scurta sa participare

Conform Cancan.ro, fiecare „stage” în cadrul competiției Survivor este remunerat cu 2.000 de euro. Așadar, dat fiind faptul că Iustin a rezistat doar un singur stage, acesta a primit suma de 2.000 de euro pentru cele trei zile petrecute în Republica Dominicană.

Ce a declarat Iustin HVNDS după eliminare

Deși a pierdut duelul în fața Larisei Uță, Iustin a acceptat cu maturitate eliminarea. Majoritatea colegilor, dar și fanii emisiunii știau că el și-ar fi dorit să plece din competiție pentru a fi alături de Mara, iubita lui. Înainte de consiliul pentru eliminare, Iustin a mărturisit că și-a visat partenera și a simțit acest lucru ca pe un semn, mai ales după ce s-a prăbușit casa în care locuiau Faimoșii.

După ce a fost învins, Iustin a spus simplu: „Simt că poate trebuia să se întâmple așa.”.

Ce concurent urmează să fie eliminat de la Survivor

După eliminarea lui Iustin, un alt concurent din Echipa Faimoșilor va părăsi show-ul. Este vorba despre Naba Salem. Însă, potrivit Cancan, Naba va pleca din emisiune din motive medicale.

