Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista

Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista

12 ian. 2026, 16:25
Andreea Bălan. Sursa foto: Captură video - Despre Femeie cu Mihaela Tatu / YouTube
  1. Câte kilograme are Andreea Bălan
  2. Care este dieta care o ajută pe Andreea Bălan să se mențină la aceeași greutate

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, dat fiind faptul că fiecare apariție de-ale sale pe scenă este un adevărat spectacol. Cântă, dansează și face prize periculoase, iar asta nu ar fi posibil dacă ea însă și nu ar în formă. Într-un interviu recent, Andreea Bălan a dezvăluit care este dieta care, la 41 de ani, o ajută să se mențină la același număr de kilograme ca acum 20 de ani.

Câte kilograme are Andreea Bălan

Andreea Bălan surprinde cu silueta și forma sa fizică, aproape neschimbată de acum 20 de ani. Artista este foarte strictă când vine vorba de aspectul său fizic, ceea ce a ajutat-o ca în ultimii 20 de ani să nu depășească greutatea de 50 de kilograme.

„Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate”, a mărturisit Andreea Bălan într-un interviu pentru Click!.

Care este dieta care o ajută pe Andreea Bălan să se mențină la aceeași greutate

Silueta Andreei Bălan nu este noroc, ci rezultatul sportului zilnic și a unei diete echilibrate. În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit despre preparatele pe care le evită și despre cum a ajutat-o disciplina să fie persoana care și-a dorit mereu să fie.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. […]

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu

Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula Andre și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic. Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe, te resetezi și o iei de la capăt”, a spus Andreea Bălan.

