Andi Moisescu rămâne una dintre cele mai apreciate și influente prezențe din televiziunea românească. Cu o carieră solidă și surse de venit diversificate, prezentatorul și juratul „Românii au talent” continuă să se numere printre cei mai bine plătiți profesioniști din industria media din România. În cei peste 30 de ani de activitate, Andi Moisescu a strâns o avere frumușică, ce nu a avut mult de suferit nici după divorțul de Olivia Steer și partaj.

Care este cea mai consistentă sursă de venit a lui Andi Moisescu

Cea mai importantă sursă de venit a lui Andi Moisescu rămâne televiziunea. Rolul său de jurat în emisiunea „Românii au talent” de la îi aduce câștiguri comparabile cu ale altor vedete consacrate din juriu, precum Andra sau Smiley. Potrivit estimărilor apărute de-a lungul timpului în presă, jurații de top ai formatului ar încasa între 100.000 și 150.000 de euro pe sezon. Experiența îndelungată și statutul său în cadrul emisiunii îl plasează pe Andi Moisescu în partea superioară a acestei grile, potrivit Cancan.

Pe lângă participarea în show-uri de prime-time, Andi Moisescu realizează și moderează emisiuni proprii, precum „Apropo TV” și „Pe Bune?!”. Aceste proiecte îi asigură un venit lunar constant, estimat anterior la aproximativ 10.000 de euro. Suma include atât remunerația pentru prezentare, cât și bonusuri de imagine. Această stabilitate financiară îi permite să rămână selectiv în privința altor colaborări media.

Imaginea publică și credibilitatea l-au transformat pe într-un nume atractiv pentru marile branduri. Acesta este frecvent implicat în campanii de publicitate, în special în domenii precum cel bancar, retail sau tehnologie. Un singur contract de imagine pe termen lung poate ajunge la valori cuprinse între 30.000 și 70.000 de euro.

Ce avere are Andi Moisescu

Dincolo de micul ecran, Andi Moisescu și-a construit și o structură solidă de business. Compania sa, Art Communication, gestionează o mare parte din activitățile sale profesionale și comerciale. Datele fiscale recente indică o cifră de afaceri anuală de peste 1 milion de lei. Prin intermediul acestei firme, prezentatorul își organizează contractele, proiectele speciale și colaborările comerciale.

Andi Moisescu și-a extins prezența și în mediul online. Canalul său de YouTube, care depășește 270.000 de abonați, găzduiește podcasturi și materiale video cu un public fidel. Veniturile generate nu provin doar din vizualizări, ci mai ales din sponsorizări integrate. Acestea sunt estimate la câteva mii de euro pentru fiecare episod.

O altă sursă de venit o reprezintă participarea la evenimente corporate, festivaluri sau petreceri private. Andi Moisescu este solicitat atât ca prezentator, cât și pentru seturi de DJ, activitate care îi aduce între 2.500 și 4.000 de euro per apariție.

Luând în calcul proprietățile imobiliare deținute, inclusiv o locuință într-o zonă exclusivistă din București, economiile acumulate în peste trei decenii de carieră și valoarea afacerilor sale, averea lui Andi Moisescu este estimată între 1,5 și 2,5 milioane de euro.