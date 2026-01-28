B1 Inregistrari!
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama" (VIDEO)

Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 17:56
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Manelistul Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați. Sursa foto: Captură video - Adrian Minune / Instagram
Adrian Minune a anunțat că a sesizat Poliția, după ce el și familia sa au fost amenințați pe internet de niște indivizi. Manelistul, care cere ordin de protecție, a spus că lui nu-i e frică și toată lumea are numărul lui de telefon. În schimb, „când e vorba de copiii mei, vă dați seama…”.

Adrian Minune, amenințat în online

„După cum ați văzut, am repostat pe rețelele de socializare un videoclip. Pe mine m-au speriat și mai bine ca Poliția nu poate interveni nimeni, chiar dacă am fost crescut de oameni care nu merg la servicii. Dar, în momentul în care sunt înjurați copiii mei, situația se schimbă.

Am primit amenințări și față în față. De 45 de ani sunt pe stradă și nu m-am speriat, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama”, a susținut manelistul, la România TV.

Bătaie după o cântare

Adrian Minune a mai povestit că, după o cântare a lui de două ore, s-a ajuns la o bătaie în toată regula deoarece cei prezenți au insistat ca el să mai cânte.

„Eu îmi terminasem programul de două ore, iar ei voiau să mai cânt. Erau sub influență, nu sunt eu în măsură sub influența a ce. Acolo s-a iscat o ceartă, o bătaie. Am predat filmările de pe camerele de supraveghere din restaurant, s-a sesizat Poliția din Petroșani și am vrut să se sesizeze și Poliția Capitalei, pentru a obține un ordin de protecție. Ați văzut cât de periculoși sunt consumând ce consumă ei; vă dați seama că nu răspund pentru faptele lor. (…)

Noi, maneliștii, cunoaștem oameni: unii treji, apoi beți, apoi altfel. Numărul meu de telefon îl știe toată lumea, îl dau și pe post. Nu mi-e frică, nu se întâmplă nimic”, a mai afirmat Adrian Minune.

