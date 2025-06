Adriana Bahmuțeanu, alături de mama ei, la aniversarea celor 75 de ani. Pe cine și-ar fi dorit să aibă alături doamna Petruța

a postat o fotografie emoționantă cu mama ei, pe contul său de Instagram. Mama vedetei a împlinit 75 de ani, iar Adriana a atașat un mesaj de recunoștință la imaginea postată.

Adriana și mama ei au o relație apropiată, iar „Bahmu” are grijă ca mama ei să fie bine. De asemenea, pe lângă urările de bine pe care i le-a făcut mamei sale, a adus în discuție situația cu care se confruntă cu cei doi fii ai săi. Se pare că aceștia nu doar cu mama păstrează distanța, ci și cu bunica, care i-a crescut.

Mesajul postat de Adriana Bahmuțeanu

„Mama mea bună și greu încercată a trecut, astăzi, pragul celor 75 de trandafiri în buchetul vieții cu mâhnire în suflet, fiindca la așa o aniversare nu și-a strâns nepoții în brațe! Da, din păcate, este primul an în care baieții pe care i-a crescut cu drag au uitat-o pe mamaia lor, alienați și manipulați de către frații vitregi!

Ce păcat, aș fi dorit ca mama, care a trecut prin multe încercări, să trăiască o pensie liniștită și să se bucure de micile plăceri ale vieții! Și, cu toate astea, mama a avut puterea să-mi amintească de vechiul proverb biblic, care spune că „ce dai, aia primești” și ca să am răbdare, despre circularitatea vieții, despre legea bumerangului și despre puterea deplină a lui Dumnezeu, care e mai presus decât strâmbele legi pământene.

Mama e liniștită fiindcă simte și știe în sufletul ei că trecem cu toții printr-o situație de viață care, la un moment dat, se va încheia, știe că sângele apă nu se face și că adolescenții rebeli se vor maturiza și își vor înțelege lecțiile! Așa cum și eu le-am înțeles pe ale mele după ce „i-am scos peri albi”, cum zice ea! Dar a avut răbdare cu mine și înțelepciune, m-a ajutat sa disting binele de rău și să iau deciziile potrivite!

Sper să o țină Dumnezeu sănătoasă, să apuce momentele alea!!!

Fiindcă iubirea începe cu mama și viața începe cu mama.

Și când ai puterea să ii mulțumești mamei tale pentru viață, când poți să-i spui din inimă că o iubești, o onorezi și că este exact așa cum trebuie să fie, se deschid cerurile și din ele coboară o forță magică, care schimbă lumea: e iubirea mamei, cea care mută munții!!!

La mulți ani, Mamaie, îți mulțumesc pentru puterea pe care mi-o dai în fiecare zi!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu, .

Relația Adrianei Bahmuțeanu cu băieții ei face progrese: „I-am simțit victimele abuzului”

Deși lucrurile s-au deteriorat grav, mai ales după moartea fostului soț, Silviu Prigoană, în ceea ce privește relația Adrianei cu cei doi fii ai săi, Maximus și Eduard, acum pare că lucrurile se îndreaptă pe un făgaș normal. Vedeta a fost surprinsă de vizita celor doi copii, care au venit la ușa ei pentru a discuta detalii referitoare la școală.

„M-au luat prin surprindere, mi-a bătut inima foarte tare, deci m-a surprins. De-abia intrasem și eu, ajunsesem acasă de 10 minute cu multe cumpărături, am auzit că ciocănea cineva la ușă… Mi-a stat inima din piept când l-am văzut pe Maximus, dar mă așteptam la acest moment, să știi, pentru că legătura aia invizibilă între mamă și copil, pe aia n-o poate distruge nimeni.

Uită-te că sunt copii care își caută părinții după 20 de ani, copii abandonați, lăsați prin cutii de carton în fața spitalelor și care acum își caută părinții și n-au avut niciun fel de interacțiune cu părinții lor și tot îi caută, dar copiii mei, de care m-am ocupat, pe care i-am crescut, pe care i-am luat după mine peste tot, cu care am făcut emisiuni de fusta mea, am poze și filmări, și există acele emisiuni în care eram cu copiii de fustă, efectiv la propriu, agățați de rochie și prezentam emisiuni din astea de Crăciun, de Anul Nou, de nu știu ce. (…) Mă așteptam că lucrurile se vor rezolva, deci eu mi-am găsit o pace interioară și un echilibru și am ferma convingere că lucrurile se vor rezolva. (…) I-am simțit aproape de mine, dar i-am simțit ca victimele abuzului, deci una este să ai o relație normală cu o altă persoană, indiferent că e copil sau adult, alta este să simți că cel de lângă tine este o persoană abuzată. (…) Nu mi-au spus niciodată ei `sărut-mâna, mama’, n-am folosit niciodată expresia asta, mi-au spus: `Bună, mami!’, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la .