Alessia, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase a împlinit 19 ani. Tânăra locuiește singură în Franța

Fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase a împlinit 19 ani. Alessia este stabilită în Franța și locuiește fără mama și sora ei.

Amalia Năstase are două fete din fosta căsnicie cu Ilie Năstase, pe Alessia și pe Emma. Fata cea mare este sărbătorită, a împlinit 19 ani, motiv pentu care mama sa i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram

Alessia, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase a împlinit 19 ani

Alessia Năstase a absolvit vara trecută liceul privat Mark Twain International School din București. Imediat după balul de absolvire, ea a apărăsit meleagurile românești. Alessia Năstase a primit o bursă la o facultate de prestigiu din Paris, la Parsons, o școală de artă și design, notează

Amalia Năstase a distribuit două fotografii cu Alessia pe rețelele de socializare, una de la nașterea ei, una de acum. Pozele sunt însoțite și de un mesaj încărcat de sentimente.

Vezi această postare pe Instagram

„Din această zi, acum 19 ani, am simțit că viața mea e împlinită pentru că ai apărut tu, primul dintre cele trei suflete a căror respirație o simt în fiecare secundă de atunci. La mulți ani, iubita mea, Alessia Năstase! Să îți fie viața frumoasă și să fii iubită și să știi că mama te iubește cât tot Universul”, a scris vedeta.

Ilie Năstase este mândră de fetele ei

„Cum să mă simt altfel decât mândru de fetele mele! Alessia desenează de la vârsta de 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipa școlii.

Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, a spun Ilie Năstase într-un interviu.