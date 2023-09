Alex Velea și Antonia și-au ales nașii de cununie: „Suntem prieteni de-o viață”

dintre cele mai adorate cupluri din sfera mondenă, fiind recunoscuți și pentru relația lor durabilă. Recent, cei doi au ales să facă pasul cel mare.

Cei doi își trăiesc povestea de iubire de peste zece ani, sfidând scepticismul celor care, în primă instanță, nu vedeau multe șanse pentru ei și chiar i-au criticat pentru relația lor.

Antonia și Alex Velea au dezvăluit cine le vor fi nași la nuntă

Antonia și Alex Velea au făcut public anunțul că urmează să se căsătorească în cursul anului viitor. Ei trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, în cadrul acesteia au adus pe lume doi băieți. Cu o carieră de succes în spate și cu prieteni de-o viață în preajmă, alegerea nașilor pentru această căsătorie a fost un proces firesc. Lucian și Bianca, cei de la Global Records, nu doar în calitate de nași, ci și ca prieteni apropiați și susținători fideli ai cuplului.

„A fost perioada asta cu pandemia. Acum, toamna asta, ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. (…) Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți. Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim. Am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii. Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată”, a spus Alex Velea, la Xtra Night Show potrivit