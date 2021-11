Alex Velea, ținta hate-ului pe Instagram. Ce a comis vedeta

Alex Velea a primit un val de critici pe Instagram. Interpretul a postat o poză cu juniorul, costumat în vampir. Imaginea a stârnit reacții în mediul online.

Ce a comis Alex Velea

Alex Velea, Antonia și micuțul lor au sărbătorit Halloween-ul. Cei trei s-au costumat și au decorat casa conform tradițiilor sărbătorii.

Fapta acestora a stârnit reacții negative în social media. Artiștii au fost criticați de urmăritorii săi că au marcat o sărbătoare străină, care nu ne aparține.

Alex Velea, criticat și jignit

Alex Velea nu s-a arătat emoționat sau jignit. Acesta le-a transmis că nu îl interesează proveniența sărbătorii atât timp cât toți se distrează.

“Știu că nu e sărbătoare românească, dar ăstora mici le place extrem de mult. Am postat poza asta cu Akim și mi-au scris că de ce am luat sărbătoarea asta drăcească, că oricum nu e românească și am zis că copiii se bucură, lor le place să se costumeze și să facă show”, a spus Alex Velea, la Xtra Night Show.

Fiul lui Velea a fost îmbrăcat ca personajul filmului „Interviu cu vampir”.