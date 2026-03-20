Alexandra Stan a anunțat într-un mesaj emoționant că va deveni mama unei fetițe. A și ales numele deja – Eva! Artista a spus că a știut mereu că va deveni cu adevărat completă atunci când va fi mamă, dar nu și-a imaginat cât de profund și copleșitor de frumos e acest sentiment.

„Am știut întotdeauna că este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.

Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers. 🥹

Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi. 🥰

Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.

Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.

I love you forever… Eva! 🤍”, a transmis Alexandra Stan, pe rețelele sociale.

Cântăreața a postat și o fotografie cu ea și partenerul ei, Ștefan. Și cu burtica la vedere: