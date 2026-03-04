B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)

Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)

Ana Maria
04 mart. 2026, 18:59
Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)
Foto: Alexandra Stan/Facebook.
Cuprins
  1. Alexandra Stan e însărcinată? Ce indicii au observat fanii în postările recente ale artistei
  2. Cine este bărbatul alături de care artista și-a găsit liniștea

Alexandra Stan e însărcinată? Artista ar urma să devină mamă pentru prima dată. Postările recente ale artistei de pe rețelele sociale au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor și al comunității online.

Deși cântăreața nu a făcut încă un anunț oficial, activitatea ei din mediul online pare să transmită un mesaj clar pentru cei care o urmăresc.

Artista, cunoscută pentru hituri internaționale precum „Mr. Saxobeat”, a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, cele mai recente imagini publicate pe rețelele sociale au stârnit imediat speculații în rândul fanilor.

Alexandra Stan e însărcinată? Ce indicii au observat fanii în postările recente ale artistei

În ultimele zile, urmăritorii cântăreței au remarcat câteva gesturi care par să confirme zvonurile despre faptul că Alexandra Stan este însărcinată.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, artista apare ținându-și mâna pe burtă și a adăugat descrierea: „Mom (n.r. mamă)”. Gestul nu a trecut deloc neobservat, iar comentariile fanilor au apărut imediat.

@alexandrastantheartist

Mom

♬ original sound – Peter’s Parker

De asemenea, într-una dintre imaginile postate pe conturile sale de social media se poate observa o burtică ușor conturată, detaliu care a alimentat și mai mult speculațiile din mediul online. Mulți dintre admiratorii ei sunt convinși că artista traversează o perioadă specială din viața sa și că pregătește, probabil, un anunț oficial.

Cine este bărbatul alături de care artista și-a găsit liniștea

După mai multe relații despre care a vorbit deschis de-a lungul anilor, Alexandra Stan pare că și-a găsit echilibrul într-o relație discretă. Artista formează un cuplu cu toboșarul din trupa sa, iar povestea lor de iubire a devenit publică relativ recent.

Cei doi au ales să confirme relația chiar de Ziua Îndrăgostiților, când au apărut împreună în mediul online. De atunci, fanii au urmărit cu atenție fiecare apariție a artistei.

Nu ar fi pentru prima dată când o vedetă preferă să păstreze discreția în privința sarcinii. În ultimii ani, tot mai multe celebrități aleg să dezvăluie vestea abia după câteva luni sau chiar după nașterea copilului.

Cert este că, dacă zvonurile se vor confirma, Alexandra Stan însărcinată ar marca începutul unei noi etape importante din viața cântăreței.

Tags:
Citește și...
Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
Monden
Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Monden
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Monden
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Monden
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Monden
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Monden
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Monden
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Monden
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Monden
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Monden
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Ultima oră
20:31 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România: „Trebuie să recunoaştem câteva lucruri” (VIDEO)
20:21 - Ilie Bolojan acuză PSD de minciună. Discuțiile din ședințele coaliției sunt diferite de comunicările din spațiul public (VIDEO)
20:16 - Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor
19:54 - Premierul Ilie Bolojan explică de ce statul nu are bani pentru noi ajutoare financiare. Când ar putea să își revină economia: „Aceasta este realitatea” (VIDEO)
19:33 - Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
18:58 - Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile
18:43 - Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital
18:31 - Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
18:20 - Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
18:08 - Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia