Alexandru Arșinel, internat de urgență în spital: „Nu îmi mai arde de nimic”. Ce s-a întâmplat cu celebrul actor

Alexandru Arșinel (82 de ani) a ajuns din nou, în spital. Celebrul actor a acuzat o stare de slăbiciune, din cauza căreia nu a mai putut să-și desfășoare în condiții normale activitățile zilnice.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție. Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact”, a declarat Arșinel, pentru Impact.ro.

Alexandru Arșinel: „Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult”

Actorul de la Teatrul de Revistă a fost infectat cu SARS-COV-2, motiv pentru care a ajuns în spital, în urmă cu câteva luni. Arșinel crede că starea sa de sănătate are legătură într-o anumită măsură cu COVID-19.

„Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a mai dezvăluit actorul.

Trei săptămâni a fost internat Arșinel, la Institutul „Matei Balș”, din Capitală. El s-a infectat cu SARS-COV-2 în aprilie, împreună cu soția sa, la două luni după ce s-au vaccinat.