Alexia Eram și Mario Fresh, început de an într-o destinație exotică. Unde au plecat cei doi

Alexia Eram și Mario Fresh au început anul cu o vacanță. Cei doi au plecat în Bali, Indonezia.

După un zbor lung, fiica Andreei Esca și tânărul artist au ajuns în locul mult visat.

La fel ca pentru majoritatea vedetelor, anul 2023 a început cu o vacanță pentru Alexia Eram și Mario Fresh. Cei doi au ales să călătorească în Bali, Indonezia.

După și multe proiecte, aceștia au simțit nevoia de o vacanță, unde să stea departe de agitație.

După un zbor lung și o escală în Doha, Alexia Eram și Mario Fresh au ajuns în Bali. Fiica Andreei Esca a postat primele imagini din hotelul spectaculos în care s-au cazat. Cei doi au ajuns foarte târziu, astfel că primul lucru pe care au ales să-l facă a fost să doarmă pentru a se odihni și a se bucura din plin de vacanță.

„Am ajuns. Suntem rupți de oboseală! Revenim mâine”, a transmis fiica prezentatoarei de la PRO TV, scrie .

Cum și-au petrecut cei doi sărbătorile

În noaptea dintre ani, Mario Fresh a avut de susținut un concert la munte, iar Alexia l-a însoțit. Ulterior, cei doi au petrecut în club.

De Crăciun, Alexia Eram și tânărul artist nu au fost împreună. Cântărețul a fost la Iași cu părinții săi, iar iubita sa a plecat în vacanță, în Statele Unite ale Americii, alături de familia sa.

Mario Fresh a explicat care a fost motivul pentru care nu și-a însoțit iubita în vacanța din New York. „Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh.