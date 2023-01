Alina Eremia, pregătită pentru un copil? Ce i-a făcut pe fani să creadă acest lucru: „O să avem un nepoțel”

Alina Eremia este una dintre cele mai cunoscute interprete din România. Ea are succes și peste hotare, în urma multor colaborări cu artiști și autori celebri din străinătate. De asemenea, Alina este și una dintre cele mai active vedete de pe Instagram și Facebook.

Recent, Alina Eremia a postat o poză pe Instagram care aprins imaginația fanilor. Ea a atras atenția cu o fotografie cu o burtică de gravidă.

Alina Eremia a atras atenția fanilor cu o poză pe Instagram. Ce i-a făcut pe fanii acesteia să creadă că este însărcinată

Fanii Alinei Eremia au fost tare surprinși în momentul în care aceasta a postat o poză pe Instagram. În cadrul fotografiei, artista are o burtică de gravidă, lucru care a atras atenția fanilor. Desigur, aceasta nu a scăpat fără comentarii.

„Ce bine ți-ar sta însărcinată!”, „Am avut puține palpitații, ce să zic”, „Nu mai am răbdareee!! Abia aștept sa iasă”, „MAMĂ IMI BATE INIMA”, „Wow, O să avem un nepoțel cu cântecel”, „Sarcină ușoară frumoaso!”, „Felicitări cu sarcina ”, sunt doar câteva dintre comentariile de la poza Alinei Eremia de pe Instagram.

Ceea ce fanii nu și-au dat seama este faptul că poza cu Alina Eremia este un trucată, de altfel, aceasta se pregătește să lanseze noi piese în perioada care urmează. Chiar mâine, 20 ianuarie, Eremia ne încântă cu piese noi, potrivit .

Pentru a ajunge în punctul în care se află acum, Alina Eremia a avut perioade în care se temea să își înceapă cariera solo.

„Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, Nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta”, a spus Alina Eremia.