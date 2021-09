Alina Puşcău, după ce a ajuns la spital infectată cu COVID-19: „Dacă nu mergeam la spital, muream în casă. Regret foarte mult că nu am făcut vaccinul”

Alina Pușcău: „Regret foarte mult că nu am făcut vaccinul”

„Regret foarte mult că nu am făcut vaccinul. Simptomele mele au început cu dureri în gât, dureri în piept, îmi ardeau plămânii, febră, dureri de cap. Seara am venit de la spital, mi-au făcut perfuzii, mi-au făcut analize la plămâni și au văzut că plămânii sunt afectați. Acum sunt acasă. O lună de zile trebuie să stau în casă. Și fac tratament pentru plămâni. Și acum când respir simt că ceva mi s-a rupt, că nu mai sunt cum eram înainte și chiar îmi e frică…”, a dezvăluit Alina Pușcău, la Antena 3.

Modelul a mai povestit faptul că medicii i-au zis că dacă nu mergea la spital, era cât pe ce să-și piardă viața. “La salvare stai ore întregi şi aştepţi, pentru că e foarte multă lume. Auzem în telefon că oamenii mureau în casă de COVID. Dacă nu mergeam ieri la spital, muream în casă. Asta mi-a şi zis!”, a adăugat Alina.

Externată din spital pentru că nu mai erau paturi pentru bolnavii de Covid, Alina Pușcău a vorbit despre starea ei de sănătate.

„Virusul mi-a afectat plămânii, am pneumonie! Am fost externată pentru că sunt mulți oameni blonavi care au nevoie de pat. M-au trimis acasă cu tratament. Nu mai am putere nici să mai fac de mâncare. Mi s-a fisurat ceva în capul pieptului, mi-e greu să respir. Nu am vrut să merg la spital, că auzisem niște povești. Am crezut că dacă iau antibiotic mă fac bine, dar mi-a făcut mai mult rău. Soția lui Andrei Stoica mi-a zis să sun la Salvare și să merg la spital. Am sunat la Salvare la 1 și a venit la 8! Am stat trei ore în Salvare, să ia alte persoane bolnave”, a declarat modelul, la Pro TV, la emisiunea „La Măruță”.