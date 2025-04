Alina Sorescu, îngrijorată pentru fiicele sale. Ce s-a întâmplat de Paște, în zilele petrecute de fete alături de tatăl lor. „M-au sunat speriate”

Cu puțin timp înainte de Paște, a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a mărturisit că va petrece sărbătorile singură. Conform hotărârii judecătorești, fetițele ei, Raisa și Carolina, trebuiau să își petreacă vacanța de Paște cu tatăl lor, .

Chiar în duminica Paștelui, mezina familiei, Raisa, a împlinit 9 ani. Cu această ocazie, tatăl ei a surprins momentul în câteva fotografii de Paște alături de cele două surori. Totuși, Carolina, fiica cea mare în vârstă de 11 ani, nu a zâmbit deloc în poze, lucru care nu a trecut neobservat de internauți, aceștia comentând pe paginile de Facebook și Instagram ale lui Alexandru Ciucu

„Hristos a Înviat! Ziua de azi are o dublă însemnătate pentru mine. Este Ziua Învierii Domnului, dar este și ziua Raisei. Anul acesta am mers de Paști la nași, la Conacul Archia, lângă Deva, așa că am profitat de ocazie și am și vizitat câteva locuri cu încărcătură istorică, mai ales că le și studiază fetele la școală. La mulți ani, iubirea mea! Va iubesc enorm!”, a fost mesajul lui Alexandru Ciucu, postat pe social media.

Nu a durat mult, iar internauții au început să reacționeze în comentarii. Mai multe persoane au semnalat tristețea care se putea citi pe chipul Carolinei, însă, Alexandru Ciucu a avut grijă să șteargă toate acele comentarii care nu i-au fost pe plac.

„Dl. Ciucu, chiar dacă mi-ai șters mesajele, tot se vede că fetițele sunt triste…cel puțin la Carolina este vizibil!”, „Cea mare e supărată în toate pozele!”, „Cam triste fetele”, „La mulți ani, Raisa! Carolinuța tristă în cam toate pozele…”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți la posatrea făcută de Alexandru Ciucu în ziua de Paște, potrivit .

„Când sunt cu tine fetele sunt numai un zâmbet”

La rândul său, Alina Sorescu, care a fost căsătorită timp de 12 ani cu Alexandru Ciucu, a postat în ziua de Paște poze cu fetițele ei. Fotografiile au fost realizate cu o săptămână înainte de Paște, atunci când, în complexul în care locuiesc, a fost organizată o vânătoare de ouă. Tot atunci, artista a celebrat-o pe fiica ei cea mică, Raisa.

Fanii au reacționat și de această dată, însă comentariile au fost complet diferite.

„La mulți ani frumoși fetiței. Când sunt cu tine fetele sunt numai un zâmbet, mama este mamă!”, „Se vede că fetițele sunt fericite cu tine, am văzut și partea cealaltă de postări…”!.

„Tatăl lor le ceartă că nu zâmbesc la poze și că urmăritorii lui îl critică”

Alina Sorescu a mărturisit că, la rândul ei, a văzut comentariile negative de la postarea fostului soț, ba chiar a fost contactată de persoane care și-au exprimat îngrjorarea față de pozele distribuite ăn mediul online.

Alina Sorescu a mai spus și că decizia de a petrece sărbătorile departe de fetițe nu îi aparține, ci a trebuit să se supună programului stabilit după divorț.

„Nu e vorba de vreo pace pe care am făcut-o noi, ci trebuie să respectăm programul stabilit după divorț. Vacanța de Paști se petrece alternativ, iar anul acesta fetele sunt la tatăl lor. Ziua de naștere a Raisei a picat chiar în ziua de Paști, când au și plecat din București. Eu am sărbătorit-o acasă cu o săptămână înainte, odată cu tradiționala vânătoare de ouă care se organizează în complexul nostru înainte de plecarea tuturor copiilor în vacanță.

Am văzut și eu comentariile oamenilor la pozele pe care el le-a postat din vacanță cu ele și, într-adevăr, cele negative au fost șterse. Fetițele m-au sunat speriate, spunându-mi că tatăl lor le ceartă că nu zâmbesc la poze și că urmăritorii lui îl critică, semnalând că ele nu sunt fericite. Aceste aspecte mi-au fost menționate și de cei care mă urmăresc pe mine pe social media. Îngrijorarea mea cea mai mare este starea emoțională a fetițelor și asta este ceea ce mă frământă în permanență”, ne-a mărturisit Alina Sorescu îngrijorată pentru copiii ei.