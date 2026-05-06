Adi Vasile traversează o perioadă excelentă pe plan financiar. Acesta a reușit să obțină o sumă considerabilă de bani de la fostul său club, CSM București.

Ce sumă uriașă trebuie să primească Adi Vasile de la CSM București

Deși a fost îndepărtat de la echipă în noiembrie 2025, o eroare în actele clubului l-a păstrat pe antrenor pe statul de plată. Adi Vasile a profitat de această situație și a depus un memoriu la Federația Română de Handbal pentru a-și recupera salariile până la finalul contractului. Instanța i-a dat dreptate, astfel că fostul tehnician va primi acum 318.150 de lei, adică aproximativ 63.630 de euro.

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat. O respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat”, a declarat Adi Vasile la plecare.

Cum a ajuns antrenorul să fie plătit de două părți în același timp

Situația este de-a dreptul incredibilă, deoarece antrenorul încasa bani de la București în timp ce lucra deja în Republica Dominicană. După plecarea din handbal, el a acceptat rolul de p unde are un salariu lunar de 6.000 de euro. Din cauza faptului că demiterea sa din noiembrie a fost făcută doar verbal, fără documente finale, contractul său de 9.800 de euro pe lună de la CSM a rămas valabil în scripte, scrie .

Care a fost parcursul profesional al prezentatorului

Tehnicianul a fost dat afară după rezultatele slabe din Liga Campionilor, mai exact după o înfrângere dureroasă cu Odense. Deși în campionatul intern echipa mergea perfect, șefii clubului au decis să o aducă pe Bojana Popovic în locul lui. Adi Vasile se afla la al doilea mandat ca principal, după o perioadă lungă în care a fost secundul echipei. Acum, acesta cumulează câștigurile din televiziune cu cele din proces, încasând peste 100.000 de euro în doar câteva luni.

„De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului (…) nu poţi decât să te bucuri”, a mai precizat Adi Vasile pentru sursa citată.