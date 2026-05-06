B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM

Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 22:28
Marea surpriză pentru Adi Vasile! Cum a ajuns să câștige de două ori mai mulți bani după demiterea de la CSM
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Ce sumă uriașă trebuie să primească Adi Vasile de la CSM București
  2. Cum a ajuns antrenorul să fie plătit de două părți în același timp
  3. Care a fost parcursul profesional al prezentatorului

Adi Vasile traversează o perioadă excelentă pe plan financiar. Acesta a reușit să obțină o sumă considerabilă de bani de la fostul său club, CSM București.

Ce sumă uriașă trebuie să primească Adi Vasile de la CSM București

Deși a fost îndepărtat de la echipă în noiembrie 2025, o eroare în actele clubului l-a păstrat pe antrenor pe statul de plată. Adi Vasile a profitat de această situație și a depus un memoriu la Federația Română de Handbal pentru a-și recupera salariile până la finalul contractului. Instanța i-a dat dreptate, astfel că fostul tehnician va primi acum 318.150 de lei, adică aproximativ 63.630 de euro.

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat. O respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat”, a declarat Adi Vasile la plecare.

Cum a ajuns antrenorul să fie plătit de două părți în același timp

Situația este de-a dreptul incredibilă, deoarece antrenorul încasa bani de la București în timp ce lucra deja în Republica Dominicană. După plecarea din handbal, el a acceptat rolul de prezentator la Survivor România 2026, unde are un salariu lunar de 6.000 de euro. Din cauza faptului că demiterea sa din noiembrie a fost făcută doar verbal, fără documente finale, contractul său de 9.800 de euro pe lună de la CSM a rămas valabil în scripte, scrie Fanatik.

Care a fost parcursul profesional al prezentatorului

Tehnicianul a fost dat afară după rezultatele slabe din Liga Campionilor, mai exact după o înfrângere dureroasă cu Odense. Deși în campionatul intern echipa mergea perfect, șefii clubului au decis să o aducă pe Bojana Popovic în locul lui. Adi Vasile se afla la al doilea mandat ca principal, după o perioadă lungă în care a fost secundul echipei. Acum, acesta cumulează câștigurile din televiziune cu cele din proces, încasând peste 100.000 de euro în doar câteva luni.

„De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului (…) nu poţi decât să te bucuri”, a mai precizat Adi Vasile pentru sursa citată.

Tags:
Citește și...
TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
Monden
TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
Monden
Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
Monden
Eugenia Șerban a dezvăluit ce problemă a declanșat dependența fiului ei de droguri: „În perioada respectivă, era o chestie tabu”
Ce i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc imediat după ce a devenit campion mondial
Monden
Ce i-a transmis Andreea Popescu lui Rareș Cojoc imediat după ce a devenit campion mondial
O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit în direct că a fost diagnosticată cu cancer: „Voi lua o pauză pentru tratament și operație”
Politică
O cunoscută prezentatoare TV a dezvăluit în direct că a fost diagnosticată cu cancer: „Voi lua o pauză pentru tratament și operație”
„Un om iubit poate repara răni”: Mesajul cu care Cabral s-ar fi dat de gol că s-a despărțit de Andreea Ibacka
Monden
„Un om iubit poate repara răni”: Mesajul cu care Cabral s-ar fi dat de gol că s-a despărțit de Andreea Ibacka
„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație
Monden
„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant
Monden
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Monden
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Monden
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Ultima oră
19:35 - Boala parodontală și terapia laser: tratament modern, recuperare rapidă | DENT ESTET
19:24 - Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
19:24 - Vacanțe ieftine la mare în luna mai. Cât plătești pentru un sejur în Mamaia, Costinești sau Vama Veche
19:17 - Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
19:01 - Ultima oră: Circulație blocată în Sectorul 6 din București. Un tramvai a deraiat. Mai multe persoane, rănite
18:44 - Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
18:42 - ANAT cere extinderea voucherelor de vacanță și după 2026. Când ar putea beneficia și angajații din privat
18:36 - De ce copiii care fac engleză în afara școlii ajung să vorbească mai repede și cu mai multă încredere
18:33 - Cum să construiești un portofoliu de acțiuni și ETF-uri: ghid practic pentru investitori
18:33 - TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)