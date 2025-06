Alina Sorescu rupte tăcerea, după cele mai recente declarații ale fostului soț: „Abuzul continuă asupra fetițelor”

nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Femeia a reacționat la cele mai recente declarații pe care le-a făcut fostul său soț.

Deși Alina Sorescu și au divorțat, pare că situația „agitată” dintre cei doi nu a luat sfârșit. Bărbatul a ieșit recent în spațiul public și a vorbit despre toate afirmațiile pe care Alina Sorescu le-a făcut, în cadrul unui podcast. Femeia spunea la acel moment că fostul soț a abuzat-o, atât fizic, cât și emoțional și a oferit detalii șocante, precum faptul că cei doi aveau frigidere separate și că își plăteau cumpărăturile separat la supermarket.

Alexandru Ciucu s-a „apărat” de cele spuse de Alina, susținând că motivul pentru care existau mai multe frigidere în casa lor este că el, la un moment dat, ținea un anumit regim alimentar.

Alina Sorescu a reacționat în urma declarațiilor lui Alexandru Ciucu

Cântăreața a ales să vorbească, în urma cuvintelor spuse de fostul soț, alături de care are două fetițe.

„Eu nu am vorbit despre problemele din căsătoria noastră, atunci pentru că eram împreună și era firesc să îmi doresc ca lucrurile să fie bine, eram căsătoriți, aveam copii (…) Încercam mereu să sper și să lupt că lucrurile vor merge într-o direcție bună (…) Miza lui era că eu am tăcut, pentru că eu am tăcut mulți ani și a crezut că eu voi face la fel (…) Nu îmi mai este frică, am ieșit din această situație, de abuz emoțional. Din păcate, observ că situația de abuz emoțional continuă asupra fetițelor, chiar și după ce divorțul s-a pronunțat. Chiar și fetițele i-au spus: „Tata, de ce minți?” I-au spus telefonic, legat de prezența părinților mei. Mereu vina trebuie să fie a altuia (…) Alexandru a fost cel care a solicitat părinților mei, pentru a putea pleca împreună în plimbări cu prietenii lui, el este cel care a solicitat tatălui meu să își dea demisia pentru că noi am avut o bonă câteva luni”, a declarat Alina Sorescu, la emisiunea