Amalia Enache își crește singură fetița. Prezentatoarea nu vrea să vorbească despre tatăl copilului pe care îl numește „sufletul ei pereche”

Amalia Enache este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din țară. Are o fetiță pe nume Alma, împreună cu partenerul ei de viață, Claudiu Anghel.

Prezentatoarea a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește relația ei cu tatăl fetiței sale și despre bărbatul pe care îl numește „sufletul ei pereche”.

Cum își crește Amalia Enache copilul

Amalia Enache a fost invitata lui Mihai Morar, în cadrul podcastului Fain & Simplu, unde a dezvăluit detalii neștiute din viața ei. Prezentatoarea TV este mămică, însă își crește singură fetița, tatăl acesteia fiind în America de Sud.

Amalia Enache are o fiică în vârstă de 6 ani, pe nume Alma. Micuța merge la o grădiniță unde are multe activități, precum robotică, șah sau baschet. Aceasta îi acordă fiicei sale pentru a face alegerile cele mai potrivite pentru ea. De cele mai multe ori, o întreabă pe Alma ce își dorește și o lasă să se descurce singură atât cu temele, cât și cu activitățile pe care le are de făcut.

„Mie nu-mi vine să o ajut. Și pentru că sunt leneșă, adică eu am făcut o dată școala, am făcut o dată grădinița. De ce să o mai fac o dată? Cred că e parcursul ei. E ceva ce ea trebuie să dobândească. Am remarcat, la un curs online, că erau mame care mai șopteau. Poate că sunt copiii mai timizi. Poate că ea mă va învinovăți că nu am fost genul acesta de mamă și poate ea simte că nu o sprijin destul, nu știu, dar cumva metoda mea a fost să fie cum ea, să vorbească cu aceste cuvinte de 5 ani, nu cu ale mele, de om adult.

Cred eu că mândria ei e mai mare când știe că ea a făcut ceva decât dacă e ceva ce a făcut mama. Cred că contează mult la stima de sine, dar, repet, nu se știe, poate ea îmi va zice că pe toți ceilalți copii îi ajută mamele și eu nu. La mine, metoda e un pic să o las singură. Și eu în școală am făcut singură temele, absolut totul, eu nu am avut părinți care să stea lângă mine, a fost responsabilitatea mea, munca și mândria mea. Rezultatele au fost 100% ale mele, nu le-am împărțit cu părinții”, a spus Amalia Enache.

Sufletul pereche al Amaliei

Prezentatoarea TV nu vrea să îi spună identitatea tatălui fetiței, doar a menționat că și nici nu își dorește să fie în centrul atenției.

„E tatăl ei. Nu este o persoană publică. Preferă să rămână în spate. Are un alt stil de viață decât al nostru. Este de mai bine de doi ani, aici, în România. E aici, cu noi”, a spus Amalia Enache într-un interviu pentru Click.

Vedeta a încercat să își țină partenerul de viață cât mai departe de lumea mondenă, fapt care a provocat suspiciuni în rândul admiratorilor.

„Fiecare poveste de iubire are definiția ei, și fiecare are un timp al ei. Ea rămâne suspendată în timpul ăla. Unele povești de iubire, am crede că se încheie, dar ele, în timpul acela în care au fost, nu s-au încheiat niciodată. Cred eu. Ale mele așa sunt. Noi trăim împreună cu acest copil.

Copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume, că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului. Dar, în același timp, sunt și omul iubirilor mistuitoare. Și nu neapărat din iubirile mistuitoare se poate naște și o echipă pe viață. Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume, pe care eu îl cunosc, și cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul meu”, a povestit Amalia Enache în cadrul podcastului.