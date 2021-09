Amalia Năstase, dezvăluiri din perioada studenției: „M-am simțit foarte rușinată”

Amalia Năstase a vorbit despre perioada studenției. Lucra atunci cu jumătate de normă la o firmă de asigurări, ca educatoare de limba engleză la o grădiniță privată și ca hostess, făcând sampling la țigări. În același timp, a urmat cursurile Facultății de Finanțe Bănci. Numai că a picat într-un an. „Nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare”, a susținut aceasta. Amalia Năstase a mai spus că i-a fost foarte rușine și că „n-aș vrea niciodată să simtă copiii mei ce am simțit eu”.

Amalia Năstase, dezvăluiri din timpul studenției

„Interogam bazele de date de la compania mare ca să vedem cui putem trimite newsletter. Mi-a plăcut că am început să pun bazele asigurărilor de viață acolo [la jobul cu jumătate de normă]. La facultate am repetat un an. Am rămas repetentă pentru programare. Noi la facultate făceam chestii din neanturile istoriei. Eu, de capul meu, am învățat să scriu un software, dar în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare.

Am fost distrusă pentru că am rămas repetentă. Rușinea cuvintelor ”rămâi repetent”. Țin minte că la un moment dat mi-am băgat mâna în păr și am rămas cu un smoc de păr de stres și de rușine în ea pentru că am rămas repetentă.

În același timp lucram și la țigări, făceam sampling, câștigam o grămadă de bani, predam engleză la o grădiniță privată, lucram și la asigurările astea.

M-am simțit foarte rușinată și n-aș vrea niciodată să simtă copiii mei ce am simțit eu”, a povestit Amalia Năstase, potrivit Unica.