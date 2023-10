Ami, rănită în dragoste! Artista a mărturisit ce s-a întâmplat în ultima sa relație: „M-am pus prea mult pe locul doi”

Ami, una dintre , a dezvăluit recent că viața sa sentimentală nu merge bine. Ea a încheiat o relație care i-a cauzat multă suferință.

Ami, dezamăgită în dragoste

pe locul doi, uitând să se iubească pe sine, concentrându-se prea mult pe bărbatul iubit. Recent, Ami și-a dedicat timp pentru a-și vindeca rănile provocate de suferința din trecut. Ea a dezvăluit că, deși s-a dedicat total bărbatului iubit, acesta nu i-a oferit la fel de multă iubire sau sentimente, ceea ce a fost o dezamăgire uriașă pentru ea, scrie .

View this post on Instagram

„Nu am o viață roz, dar sunt în acceptare cu tot ceea ce sunt, cu tot ceea ce se întâmplă în viața mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce este în prezent, pentru bine și pentru rău și asta datorită faptului că am avut un an destul de challenging pe toate planurile și am răscolit trecutul și am făcut pace cu mine și cu trecutul meu. M-am pus prea mult pe locul doi. Nu pot să zic că regret lucrul ăsta pentru că am făcut-o din iubire și m-am implicat extrem de mult, însă regret că m-am pierdut pe mine, că n-am fost atentă la treaba asta.

Nu vreau să sune egoist, dar în primul rând trebuie să te iubești tu pe tine decât orice ai iubi în jurul tău. Și faptul că m-am pus pe locul doi într-o relație care m-a răpus, m-a pus un pic la pământ și n-am primit același lucru înapoi m-a durat extrem de tare, dar în același timp, paradoxal, sunt recunoscătoare pentru relația asta și pentru lecțiile pe care le-am învățat”, a povestit Ami în podcast-ul găzduit de Ilinca Vandici.