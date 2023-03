Anamaria Prodan, mesaj surprinzător pentru Laurențiu Reghecampf: „Așteptăm oricând să vină acasă”. Impresara și-a cerut scuze față de fostul soț

Se pare că Anamaria Prodan vrea să facă pace cu Laurențiu Reghecampf, cerându-i iertare și susținând că îl așteaptă acasă.

Impresara a făcut, recent, o serie de declarații total neașteptate, menționând că își dorește o relație pașnică cu fostul soț, de dragul copiilor.

Anamaria Prodan vrea îngroape securea războiului în ceea ce îl privește pe Laurențiu Reghecampf, astfel că impresara și-a cerut iertare, față de antrenor, în numele familiei.

„Cred că am avut perioada când am fost exemplu în țara asta. Eu și copiii mei ne cerem scuze pentru greșelile făcute. Cred cu tărie că Dumnezeu va da fiecăruia după suflet. Mai știu că Laurențiu în momentul în care se va trezi din acest vârtej va înțelege exact cine a fost și ce s-a întâmplat cu adevărat, și știu clar că nu o să mai vină să spună la televizor: ‘Anamaria nu m-a lăsat să fac aia sau nu m-a lăsat să fac alta’, pentru faptul că eu l-am protejat enorm în toți acești ani și am fost scutul lui, cum am mai spus-o”, a declarat impresara, potrivit .

Anamaria Prodan a subliniat că ai lor copii ar fi avut cel mai mult de suferit din scandalul dintre impresară și Laurențiu Reghecampf și i-a transmis acestuia că este binevenit pentru a-și vizita fiul și pe cele două fete.