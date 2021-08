Anamaria Prodan, reacție după ce s-a spus că Gigi Becali i-ar putea fi naș lui Reghe: Să mă anunțați când e nunta că vin și eu

Anamaria Prodan a vorbit despre relația și colaborarea cu Gigi Becali, după ce în spațiul public latifundiarul din Pipera a făcut mai multe afirmații controversate la adresa impresarei.

Sexy impresara spune că nu mai are respect pentru Gigi Becali și este de părere că Reghe ar trebui să-l dea în judecată, pentru modul în care a fost jignit la TV de patronul FCSB.

„I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiții etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată (…) Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar”, a declarat Anamaria Prodan pentru Digi Sport.

Anamaria Prodan, în conflict cu Gigi Becali

Sexy impresara nu îl are la inimă pe Gigi, în special după ce a făcut o serie de afirmații controversate la TV.

„Cât despre mine, Becali știe că o singură dată dacă mai deschide gura despre familia mea o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci. O să-i fie rușine să mai iasă din casă și o să-i fie rușine să-si privească familia în ochi dacă vorbesc eu. Poate Reghe să fie prieten cu așa cineva? În primul rând trebuie să cunoști și să respecți noțiunea de prietenie ca să te numești un bun creștin și un bun om. Numai în fața camerelor TV să aruncăm cu banii….. Ăla e circ ieftin! Cât despre credință?! Nu are habar”, a mai povestit Anamaria Prodan.

Ce spune sexy impresara despre divorțul de Reghe

Veșnica întrebarea din viața sexy impresarei este legată de divorțul de Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a dezmințit, în nunumărate rânduri zvonurile cu privire la un posibil divorț între cei doi, iar de această dată a comentat și informații apărute în spațiul public, potrivit cărora Gigi Becali ar putea fi viitorul naș al lui Reghe, în cazul în care se recăsătorește.

„Eternele probleme ale tuturor. Să mă anunțati când e nunta ca să vin și eu. Să-mi spuneți când anunță oficial Gigi că e naș, ca să-l felicit în felul meu unic. Orice naş își are nașul. Gigi face de râs numele lui Dumnezeu și al lui Iisus.

Pentru el, să faci rău, să bârfești și să râzi de toți, ca lașul, pe la spate, sunt motive de a merge mai departe. Ne pierdem timpul. Cât despre tot ce se vorbește despre familia mea, soțul meu, averea noastră… Este jenant și prefer să spun atât: la final o să vorbesc doar eu, căci audiența o să amuțească.