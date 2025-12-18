B1 Inregistrari!
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă"

Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă"

18 dec. 2025, 21:52
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
  1. Despre ce comunică acum Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf
  2. Ce și-a dorit Anamaria Prodan să schimbe la ea, după divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a dezvăluit că ea și fostul soț, Laurențiu Reghecampf, au decis să lase conflictele în urmă, ba chiar au reluat comunicarea, într-o oarecare măsură. Anunțul surprinzător a fost făcut de impresară la scurt timp după ce a împlinit 52 de ani.

Despre ce comunică acum Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

După o perioadă lungă de tensiuni publice, Anamaria Prodan a explicat că lucrurile s-au calmat. Ea susține că acum comunică normal cu Laurențiu Reghecampf, ambii dorindu-și ce e mai bine pentru fiul lor, Bebeto. Impresara spune că fostul soț este informat constant despre viața copilului, iar relaurea comunicării dintre cei doi foști parteneri are loc fără reproșuri sau așteptări materiale.

„În ultimele luni, Laurențiu a înțeles că nu are legătură copilul cu nimic din ce s-a întâmplat între noi. Noi îi trimitem și eu și Bebe, în fiecare săptămână, absolut tot ce se întâmplă în viețile copiilor. Video, poze. Noi nu avem nevoie până la urmă de nimic.
Eu, Anamaria Prodan, nu am avut nevoie de nimic în viața asta de nimeni. În schimb, copilul trebuie să trăiască la același nivel, la care l-a adus pe lume”, a spus Anamaria Prodan, la „Un show păcătos”.

Ce și-a dorit Anamaria Prodan să schimbe la ea, după divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit și despre schimbările din viața ei personală. Ea a explicat că alegerile făcute în trecut au fost asumate, dar, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar fi mult mai focusată pe ce trăiește în prezent. Experiențele din ultimii ani au ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra vieții și modul în care se raportează la oamenii care i-au greșit. Această schimbare de atitudine nu doar că a ajutat-o să se elibereze de povara sentimentelor negative, dar și să își atingă toate obiectivele.

„Au fost alegerile mele conștiente, nu am de ce să le regret. Cred că la vremea respectivă îmi programasem viața pe ani înainte, nu știam să trăiesc în prezent, nu știam să mă bucur de prezent. Era această Anamaria Prodan în goana după faimă, avere. (…) A fost un cadou de la Dumnezeu să înțeleg cine îmi este loial, cine nu.
Am învățat să iert și să mă rog pentru cei care mi-au făcut rău. Din momentul în care am scăpat de ultima parte rea din mine, absolut tot ce mi-am pus în cap și ce l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea, s-a împlinit”, a declarat Anamaria Prodan, la Știrile Antena Stars.

