Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…". Cum a ajuns să lucreze în televiziune

Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 12:24
Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar...”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Începuturile carierei
  2. „Cred că am avut noroc”
  3. S-ar mai întoarce la TV?
  4. Ce face acum Roxana Ionescu

Roxana Ionescu s-a retras din televiziune și a ales o viață mai liniștită. Aceasta a povestit cum ajuns să lucreze în acest domeniu și cum a gestionat faima, la vârsta de 20 de ani.

Începuturile carierei

Roxana Ionescu a povestit că totul a început cu înscrierea sa la un concurs de Miss.

„E o poveste interesantă. (zâmbește) Totul a început când mama mea m-a înscris la un concurs de Miss din cadrul emisiunii Babilonia de la Antena1, acolo am avut și o probă de dans, iar la două, trei luni după câștigarea concursului, părinții mei au primit un telefon dacă e OK să merg la un casting pentru echipa de balet de la Ciao Darwin”, a povestit aceasta, conform Viva.

„Am mers, am luat castingul − Catrinel Sandu era parte din juriul care alegea fetele − și așa a început povestea mea în televiziune. Să termin frumos, cum ați spus și voi, așa a fost scris în stele, dar și cu puțină influență din partea părinților”, a adăugat.

„Cred că am avut noroc”

Roxana Ionescu consideră că a fost norocoasă. De asemenea, ea mărturisește că ajutorul părinților a fost foarte important în parcursul ei.

„Sincer, cred că am avut noroc, în perioada aia, cu susținerea părinților, care au fost mereu deschiși și mi-au arătat valorile vieții, cu faptul că eram foarte mică și nu realizam ce mi se întâmplă. Cred că mai târziu, când au apărut paparazzii, a fost mai greu, dar le-am luat așa cum au venit”, a spus ea.

„Tot meritul este al părinților”

Întrebată cum a reușit să se mențină cu picioarele pe pământ, Roxana a răspuns: „Aici, tot meritul este al părinților, fără să exagerez. Mi-au explicat frumos tot ce trăiam și mereu m-au susținut, mi-au dat permanent exemple și m-au făcut să înțeleg că a rămâne om este cel mai important”, a spus ea.

„Acum mă mândresc cu prieteni din copilărie care nu s-au speriat și au rămas cu mine, chiar dacă au mai apărut și ei prin presă. Nu este frumos să te lauzi, dar chiar simt că am fost cu picioarele pe pământ, umană, și că am știut să mă bucur de tot”, a adăugat.

S-ar mai întoarce la TV?

Roxana a mărturisit că a mai primit propuneri de a se întoarce în televiziune, însă nu a simțit că își dorește să facă acest lucru.

„Așa este, au fost propuneri, dar nu am simțit că asta îmi doresc să fac. Nu vizualizez exact proiectul pentru care m-aș întoarce, dar știu că trebuie să fie o emisiune de divertisment, curată, cum îmi place să spun”, a spus ea.

Ce face acum Roxana Ionescu

Roxana Ionescu s-a retras din televiziune în urmă cu 13 ani și a ales viața liniștită din Timișoara. L-a cunoscut pe Tinu Vidaicu în 2013, iar în 2018 s-a mutat la Timișoara, unde s-a adaptat în timp.

„Sunt într-o perioadă frumoasă, în care m-am regăsit și am învățat să aleg ce îmi face bine. Profesional, lucrez la câteva proiecte care mă reprezintă, iar pe plan personal, sunt liniștită, împăcată și fericită că sunt înconjurată de oameni dragi”, a spus Roxana Ionescu pentru Viva, în urmă cu ceva timp.

„Viața este plină de surprize, dorința de schimbare se datorează soțului meu, care a crezut în mine și m-a sprijinit, așa am ajuns să fac lucruri și să mă reinventez, dacă pot spune așa, în alt oraș. Norocul a fost că am schimbat platoul de televiziune cu o altă „scenă, așa îmi place să spun, am lucrat pentru cluburile noastre, unde am avut ocazia să pun în aplicare concepte și să dezvolt lucruri frumoase care să îi facă pe oameni fericiți”, a mai spus ea.

