Anca Serea, probleme în vacanța în Italia: „Șocul a fost mare”. Reacția copiilor și cum a fost ajutată de autorități (FOTO)

Anca Serea a mers cu în vacanță în Italia. Acolo s-au bucurat de peisaje spectaculoase și activități precum plimbările cu barca. Numai că bucuria le-a fost umbrită de un incident nefericit…

Ce a pățit Anca Serea în Italia

În Italia, Ancăi Serea i-a fost furat portofelul cu toate documentele din el, așa că a fost nevoită să apeleze la autoritățile consulare.

„Aventurile unei vacanțe la Milano, episodul 385: Portofelul magic care dispare în Sempione 😬. Ieri seară, în timp ce eram cu copiii în parcul Sempione din Milano, mi-a dispărut portofelul — cu pașaport, permis și niște cash. Singurǎ cu ei , recunosc ca pe moment șocul a fost mare. Azi dimineață am fost la Consulatul României, unde cei de acolo au fost extrem de amabili și eficienți, motiv pentru care le mulțumesc! Mi-au eliberat rapid un titlu de călătorie, iar acum pot, în sfârșit, să respir. Lecția? Că oricât ai planifica, viața are alte planuri… Și că trebuie să rămâi calm(ish), mai ales când ai cinci copii care întreabă în cor: Mami, ești ok? ❤️”, a scris Anca Serea, pe Instagram.

Anca Serea, despre vacanța alături de copii

Vedeta a postat apoi imagini cu familia în vacanță și a scris care sunt cele 10 lucruri pe care le învață călătorind:

„1. Trenurile ne învață răbdare – și cum să găsești magie în drum, nu doar în destinație.

2. Lumea noastră e mare și frumoasă – iar fiecare loc are ceva de arătat și de simțit.

3.Putem comunica și fără să vorbești perfect o limbă – un zâmbet sincer merge oriunde.

4. Fiecare oraș e o lecție de cultură – Milano ne-a vorbit despre artă, Como despre liniște.

5. Să fii curajos chiar și când ți-e un pic frică – mai ales când eu nu mă urc niciodată in rollercoaster 😬.

6. Responsabilitate mică, lecție mare – fiecare copil cu valiza sa de data asta şi cu grija lui.

7. Flexibilitatea e superputere – când pierzi trenul, găsești altul… și poate și o poveste în plus.

8. Gusturile lumii sunt de încercat – da, pizza e diferită peste tot în Italia 😄

9. Oamenii sunt buni – de la controlori la doamnele care ne-au zâmbit pe peron.

10. ❤️ Cea mai frumoasă aventură e timpul împreună – fără griji, fără grabă, doar noi.”