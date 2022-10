Anca Serea și Adi Sână de la chiriași la proprietarii unei case de 500.000 de euro

sa au cumpărat casa în care locuiau în chirie. Deși Anca Serea și-ar fi dorit o casă mai mică aceasta și-a dat seama că este necesară o casă mai mare fiind o familie atât de numeroasă.

Frumosul cuplu alături de copiii lor locuiesc acum într-o casă uimitoare la care ar visa orice familie, însă se pare că decizia cumpărării nu a fost una deloc ușoară. Cel care a insistat să cumpere casa a fost Adi Sână, achiziția fiind pentru mult timp un subiect dezbătut de cei doi.

Cum au ajuns de la proprietari la chiriași

Deși , Anca Serea și Adi Sână au decis, după ce familia li s-a mărit, că este momentul să schimbe locuința cu una mai mare, pentru ca toți cei șase copii să aibă propriile camere.

Vezi această postare pe Instagram

„Ne-am apucat să cumpărăm o casă în complexul în care stăm, pe care am făcut-o absolut superb, sunt mândră de acest proiect și pe care între timp am decis să o vindem, pentru că nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului. Copiii nu aveau dormitoarele lor, ci unii dintre ei trebuiau să își împartă camera, ceea ce pentru mine nu a fost o problemă niciodată.

Adi s-a gândit că ei vor crește, că vor avea nevoie de intimitate și am luat decizia împreună cu el, de fapt el a avut capacitatea deosebită să mă convingă să nu ne mai mutăm în casa aceea, care e doar la câteva case distanță. Practic, noi am rămas în același complex, într-o casă mai mare care are 7 dormitoare, 7 băi, un living, un dining, o bucătărie, un birou, un dressing. Am vândut cealaltă casă acum câteva zile și am cumpărat-o pe asta în care locuim.

În momentul în care am decis să cumpărăm casa asta mai mică, nu era de vânzare casa în care locuim acum și a fost o decizie foarte bună luată de soțul meu. Eu aș fi ales întotdeauna calea mai simplă, să mă mut într-un loc unde este totul impecabil, să fie un restart, un nou început pentru noi, dar am zis să mai facem și de data asta un efort, să amenajăm casa în care locuim la fel de frumos, poate și mai frumos decât cea pe care am vândut-o și practic până la urmă este un proiect legat și de ambiție, și de timp. Am adăugat o mare diferență. E o casă aproape dublă ca și dimensiuni’, a declarat Anca Serea, pentru

Două luni de dezbateri între Anca Serea și Adi Sână

După două luni de negocieri și dezbateri Anca Serea și Adi Sână au cumpărat casa care are să le fie cămin, unde fiecare copil va avea camera lui. Cu toate că Anca Serea și-ar fi dorit o casă mai mică, de aici și micile divergențe în privința achiziției.

„Am avut două luni de dezbateri aprinse cu Adi, pentru că, pentru mine, în momentul actual al vieții și la cum evoluează lumea din jurul nostru, aș fi preferat să stau într-o casă ca și dimensiuni mai mică. Casa în care locuim este o casă foarte costisitoare, foarte obositoare fizic pentru că urci două etaje și cobori cu un copil mic în brațe, eu încă pe Leah o mai car în brațe, chiar și Moise mai vrea uneori, obosesc, uiți ceva sus să te întorci jos, masa de călcat e la etaj, chestii din astea tehnice, nu e vreo plăcere. Și costurile de întreținere sunt mult mai mari. El și-a dorit foarte mult, a fost strict decizia lui Adi. Și într-o căsnicie e clar că trebuie să ajungem la un drum comun’, a spus Anca Serea pentru sursa citată.

Cei mici nu vor să doarmă separat

Deși locul nu mai reprezintă o problemă, copiii nu vor să doarmă deocamdată fiecare la el în cameră. Însă Anca Serea se declară încântată în final de decizia luată și o privește ca pe o investiție de viitor.

„Copiii nu acceptă încă să doarmă separat. Eu mai dorm cu Moise și cu Adi, câteodată și cu Leah, bona mai doarme și cu Leah sau singură, Noah mai doarme cu Ava sau Ava cu Sarah și tot așa, depinde de activitățile pe care le au. Și eu am crescut într-o casă pe pământ, pe care am împărțit-o cu fratele meu sau cu verișorii mei.

Nu este vorba despre un lux sau o fiță, am achiziționat casa ca investiție pentru viitor, pentru că în complexul acesta în care stăm sunt foarte mulți expați, este școala copiilor noștri, ei merg practic pe jos sau cu mașina facem 2 minute. Sunt multe beneficii. Este o casă pentru care am muncit și încă o să mai muncim foarte mulți ani, probabil, pe parcursul întregii noastre vieți’, a mai declarat Anca Serea pentru Impact.