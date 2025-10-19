B1 Inregistrari!
Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă

19 oct. 2025, 13:22
Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
„Asia Express” este de departe una dintre acele emisiuni care îi scoate pe concurenți din zona de confort. Confruntându-se cu stres, foame, bariere de limbaj și, bineînțeles, cu probe extrem de dificile, se întâmplă ca vedetele să-și iasă din minți. Protagonista unui astfel de moment tensionat a fost chiar perechea formată din Anda Adam și Joseph, care a plecat în cursă cu un mic „handicap”.

De ce a fost Anda Adam dezavantajată în cursă

În ediția 22 din noul sezon „Asia Express”, concurenții au trebuit să înțeleagă la un nivel mai profund ce a însemnat războiul din Vietnam pentru populație. Echipele au trebuit să se îmbrace în uniforme militare, să tragă cu arma, să simuleze salvarea unor victime și nu în ultimul rând, să asculte poveștile localnicilor. Însă, Anda Adam a plecat cu un „handicap” în cursă, întrucât pantalonii oferiți de producției nu îi veneau. Pentru că au încurcat-o la realizarea misiunilor, vedeta a avut o ieșire nervoasă, ba chiar a început să plângă.

„Eu nu mai pot. Uită-te că sunt plină de nisip și îmi alunecă mâinile. Nu mai pot. Nici cu pantalonii ăștia nu pot să pășesc. Nu mi se pare deloc corect. Uită-te că sunt la genunchi. Ai mei sunt la genunchi. Nu e normal”, a spus Anda Adam.

Dialogul dintre Anda Adam și Joseph

Ulterior, Anda Adam a dat frâu liber sentimentelor. Cântăreața a spus că a ajuns să urască acei pantaloni, ba chiar și-a dorit să îi poată rupe, întrucât au făcut realizarea misiunilor încă și mai dificilă.

„Am avut o treabă cu pantalonii de pe mine, să îi bag în comisie, să le explic că nu e frumos ca fundul meu să nu intre în ei. Îmi venea să-i rup. Am urât efectiv pantalonii ăștia de pe mine. Îi urăsc din tot sufletul meu. Eu îi aveam în vine, nu puteam să fac pasul, asta încerc să-ți zic”, i-a spus Anda Adam lui Joseph Adam, printre lacrimi.

Calm din fire, Joseph i-a spus soției sale că situația a fost parțial și din vina ei. Se pare că, încă de dimineața, soțul Andei Adam i-ar fi recomandat acesteia să nu poarte pantalonii dați de producție. Întrucât aceștia nu se închideau, nu au făcut decât să îi provoace un disconfort vedetei pe parcursul zilei.

„Ți-am zis și azi dimineață să nu-i pui. Ai zis tu să-i pui. Dacă se zice „du-te goală” tu mergi goală și îți îngreunezi toată ziua că așa ți s-a zis”, a fost replica lui Joseph.

