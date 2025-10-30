Anda Adam și-a pierdut din nou cumpătul la „Asia Express”. Mânată de presiunea competiției, a curselor contracronometru și a provocărilor care le testează concurenților limitele, artista a ajuns să se certe atât cu soțul ei, Joseph, cât și cu echipa de producție a emisiunii.
Ediția cu numărul 32 a sezonului 8 „Asia Express – Drumul Eroilor”, difuzată pe 29 octombrie 2025, a început cu o probă de foc pentru concreunți. Aceștia au trebuit să prepare și să vândă 20 de sandvișuri trecătorilor, într-o cursă contra-timp. Stresul a pus la grea încercare relația dintre Anda Adam și soțul ei care, în cele din urmă, au ajuns din nou la cursa pentru ultima șansă.
În timpul cursei decizive, frustrarea a atins cote maxime și a dus la un conflict deschis între cei doi parteneri. Joseph și-a ieșit din fire și i-a reproșat soției sale că își dorește să dețină controlul în permanență și nu îi permite să fie autonom.
„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”, a spus vizibil enervat soțul cântăreței.
Pe lângă tensiunile din cuplu, artista a avut un nou conflict și cu echipa de producție a emisiunii. Totul a pornit de la faptul că producătorii i-au atras atenția Andei Adam cu privire la faptul că nu are voie să oprească mașini pe trecerea de pietoni. Interdicția nu face parte din regulamentul jocului, ci chiar din legislația Vietnamului, țară în care se află acum concurenții.
Articolul 32 din Legea privind traficul rutier din Vietnam prevede că pietonii trebuie să traverseze cât de rapid posibil strada, astfel încât să nu încurce traficul. În caz contrar, pot fi sancționați cu amenda sau chiar pot răspunde penal.
Pusă în fața restricțiilor de oprire a mașinilor, Anda Adam a răbufnit la adresa producătorilor. Aceasta le-a reproșat faptul că multitudinea de restricții când vine vorba de luarea autostopului îi împiedică din a performa așa cum își doresc.
„Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”, a spus Anda Adam nervoasă.