Andi Moisescu reacționează pentru prima dată după decizia Pro TV

Andi Moiescu reacționează pentru prima dată, după numeroase sezoane în care echipa s-a reinventat mereu pe fugă, a venit momentul pentru o pauză.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire”, a arătat

Motivul pentru care prezentatorul a luat o pauză

Andi Moisescu a ținut să precizeze că decizia a fost luată cu acordul postului Pro TV și că echipa preferă să acționeze cu eleganță, fără să adauge zgomot inutil. Vedeta a punctat faptul că primăvara anului 2026 este momentul ideal pentru a regândi strategia proiectului într-un mod discret.

„Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta”, a declarat .

Mesajul transmis fanilor care așteaptă revenirea emisiunii

În finalul mesajului său, realizatorul TV le-a mulțumit fanilor cărora le este dor de formatul său și a garantat că echipa va reveni imediat ce toate pregătirile vor fi finalizate. Acesta a subliniat că reacțiile publicului sunt extrem de importante pentru el și că va menține legătura cu spectatorii pe parcursul acestei etape de reorganizare.

„Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, a adăugat Andi Moisescu pentru fanii emisiunii.