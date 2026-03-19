B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”

Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 18:43
Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”
Sursa foto: Captura video Facebook / @ApropoTV
Cuprins
  1. Andi Moisescu reacționează pentru prima dată după decizia Pro TV
  2. Motivul pentru care prezentatorul a luat o pauză
  3. Mesajul transmis fanilor care așteaptă revenirea emisiunii 

Andi Moiescu reacționează pentru prima dată după ce s-a aflat că emisiunea Apropo TV a fost scoasă din grila Pro TV după 44 de sezoane.

Andi Moisescu reacționează pentru prima dată după decizia Pro TV

Andi Moiescu reacționează pentru prima dată, după numeroase sezoane în care echipa s-a reinventat mereu pe fugă, a venit momentul pentru o pauză.  În mesajul publicat pe rețelele de socializare, acesta arată că pregătirea unui format actual necesită mai mult timp decât au avut la dispoziție până acum.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire”, a arătat comunicatul paginii „Apropo TV”.

Motivul pentru care prezentatorul a luat o pauză

Andi Moisescu a ținut să precizeze că decizia a fost luată cu acordul postului Pro TV și că echipa preferă să acționeze cu eleganță, fără să adauge zgomot inutil. Vedeta a punctat faptul că primăvara anului 2026 este momentul ideal pentru a regândi strategia proiectului într-un mod discret.

„Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta”, a declarat Andi Moisescu.

Mesajul transmis fanilor care așteaptă revenirea emisiunii 

În finalul mesajului său, realizatorul TV le-a mulțumit fanilor cărora le este dor de formatul său și a garantat că echipa va reveni imediat ce toate pregătirile vor fi finalizate. Acesta a subliniat că reacțiile publicului sunt extrem de importante pentru el și că va menține legătura cu spectatorii pe parcursul acestei etape de reorganizare.

„Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, a adăugat Andi Moisescu pentru fanii emisiunii.

Tags:
Ultima oră
20:26 - Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
20:25 - Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
20:21 - Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
19:49 - Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
19:44 - Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile
19:43 - O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
19:19 - Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
19:18 - Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
19:14 - Bani de la stat pentru fermieri. Guvernul a aprobat subvenția pentru motorină în 2026
18:53 - Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa