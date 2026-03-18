Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul

Ana Maria
18 mart. 2026, 12:59
Sursa foto: Captura video Facebook / @ApropoTV
Cuprins
  1. Ce schimbări majore au loc la Pro TV
  2. De ce a fost scoasă emisiunea „ApropoTV” din grilă
  3. Ce înseamnă această decizie pentru Andi Moisescu
  4. Cine va ocupa locul lăsat liber în grilă după ce emisiunea ApropoTV a fost scoasă
  5. Este acesta începutul unor schimbări mai ample

Schimbări majore la Pro TV. Emisiunea „ApropoTV”, prezentată de Andi Moisescu, a fost scoasă din grilă, la scurt timp după ce și emisiunea lui Cătălin Măruță a avut aceeași soartă, potrivit Cancan.

Ce schimbări majore au loc la Pro TV

Se anunță mișcări importante în grila Pro TV, după ce postul a început să renunțe la unele dintre cele mai cunoscute formate. După eliminarea emisiunii lui Cătălin Măruță, o altă decizie surprinzătoare vine din culise și îl vizează pe unul dintre cei mai vechi oameni ai televiziunii.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Andi Moisescu ar fi rămas fără emisiunea „ApropoTV”, difuzată de aproape două decenii.

De ce a fost scoasă emisiunea „ApropoTV” din grilă

Formatul lansat în 2005 a fost, ani la rând, unul dintre punctele constante din programul de duminică. Telespectatorii s-au obișnuit ca, la ora 13:00, să îl urmărească pe Andi Moisescu într-un format relaxat, cu umor și comentarii despre actualitate.

Totuși, decizia de a scoate emisiunea din grilă ar fi fost luată recent, cel mai probabil pe fondul unor schimbări de strategie sau al scăderii audiențelor.

Până în acest moment, nu există o confirmare oficială din partea prezentatorului.

Ce înseamnă această decizie pentru Andi Moisescu

Andi Moisescu este unul dintre cei mai longevivi oameni din televiziunea românească, activ în Pro TV încă din anii ’90. De-a lungul timpului, a fost implicat în numeroase proiecte importante și a devenit o figură emblematică pentru postul de televiziune.

Pe lângă „ApropoTV”, acesta este cunoscut și pentru rolul de jurat în „Românii au talent”, dar și pentru aparițiile din alte emisiuni de succes.

Cine va ocupa locul lăsat liber în grilă după ce emisiunea ApropoTV a fost scoasă

Slotul de duminică, ora 13:00, nu va rămâne liber. În locul emisiunii „ApropoTV” ar urma să fie difuzat formatul „Fața la joc”.

Emisiunea este prezentată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan și vine cu un concept diferit, orientat mai mult spre zona sport și divertisment.

Este acesta începutul unor schimbări mai ample

Decizia vine într-un moment în care televiziunile își regândesc strategiile pentru a atrage publicul, într-un context în care competiția cu mediul online este tot mai puternică.

Astfel de schimbări nu sunt neobișnuite, însă eliminarea unor formate cu tradiție ridică semne de întrebare în rândul telespectatorilor.

