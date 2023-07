Andra a fost înlocuită în juriul de la Vocea României. De ce nu a mai continuat la emisiune

la Vocea României, alături de Smiley, Irina Rimesc și Tudor Chirilă, în sezonul opt. La un an distanță, ea a luat decizia să nu mai jurizeze.

Andra este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Pe lângă cariera muzicală, ea participă la diferite show-uri de la Pro Tv, în care jurizează. Una dintre ele este Românii au Talent, la care este în juriu timp de 13 sezoane. Ea a fost juriu și la Vocea României, dar doar pentru un an, în sezonul opt. După experiența de acolo, a plecat și i-a cedat locui lui Horia Brenciu, care a mai fost în juriu în primele trei sezoane, conform Cancan.

De ce a plecat Andra de la Vocea României

la podcastul lui Mihai Morar, unde a vorbit și despre experiența pe care a trăit-o la emisiunea Vocea României. Ea a fost dezamăgită din cauza rivalității de care s-a lovit în timpul competiției. Ea a vrut să își ajute concurenții să evolueze, dar a avut parte de câteva lucruri neplăcute.

„Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemnă ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României.

Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea, eu mi-am ales-o să fie pe pace și pe bucurii, de ce să aleg?”, a mărturisit Andra, la „Fain și Simplu”.

Ce i-au promis producătorii

Andra a spus că era nevoită să se „lupte” cu ceilalți antrenori, pentru concurenții pe care îi voia în echipă. Și-a dat seama că este o competiție foarte stresantă, cee ace a făcut-o să plece din juriul de la Vocea României.

„A fost o surpriză chestia asta. M-am dus, mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori (…) Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere.

Ce mi-a plăcut la Vocea României a fost experiența mea ca și antrenor și repetatul ăla cu ei, cântatul. Nu pot să zic că mi-a plăcut battle-ul ăsta dintre antrenori, pentru că nu sunt genul care să răspundă la asta. Atunci am răspuns, eu sunt o persoană competitivă, sunt o persoană care să spună lucrurilor pe nume”, a continuat Andra.

Aceasta a mai spus că Tudor Chirilă obișnuia să își dea cu părerea despre momentele pe care ea le pregătea cu concurenții. „Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui. El își punea amprenta, ca și rocker, pe melodiile și pe interpretarea concurenților. Și atunci veneam și eu și îmi puneam amprenta ca și antrenor”.