Andra Gogan, una dintre cele mai iubite de către copii, a trecut prin momente de disperare. Fata s-a confruntat cu o situație neplăcută, care a făcut-o să verse lacrimi grele.

Andra și-a început cariera în lumea dublajului de voci încă de când avea câțiva ani de viață. Astfel, atât ea, cât și fratele ei, după ani de muncă, încă de când erau copii, au reușit să cunoască celebritatea, dar și să se bucure de bani. și fratele ei, Răzvan, dețin fiecare câte un apartament în Los Angeles și își împart viața între America și România.

Andra Gogan: „Toată dimineața am încercat…”. Ce a pățit tânăra

Andra Gogan, fără bani?! Ce a spus vedeta

Andra a povestit că a cumpărat două bilete pentru a merge la Lollapalooza. Din păcate, influencerița nu a mai intrat în posesia lor, deoarece acestea au ajuns la adresa ei din Los Angeles. Pe lângă cele două bilete cumpărate de pe un alt site decât cel original, Andra a rezervat cameră la hotel și a achiziționat bilete de avion Los Angeles-Chicago. Deși a încercat să facă rost de acele bilete, nu a mai reușit. Astfel, vedeta a pierdut cei 400 de dolari investiți și s-a ales cu multe lacrimi pe obraz.

„Am plătit 400 de dolari pentru două bilete pentru o zi și s-au pierdut în Los Angeles. Nu știam că le-au trimis la adresa mea din Los Angeles, astfel că am venit în Chicago, crezând că voi putea să iau biletele de aici. Nu au vrut să îmi dea alte bilete. Toată dimineața am încercat să obțin biletele, am dat telefoane”, a povestit Andra Gogan, pe

Clipul video postat de Andra a strâns mai multe reacții, iar unul dintre comentarii făcea referire la faptul că nu ar trebui să „se plângă de bani”, deoarece pentru ea, cei 400 de dolari înseamnă o nimica toată. Andra nu s-a abținut și a dat un răspuns.

„Nu am bani 😳 sunt toți investiți în filmele Sirenele de la cinema 🥲”, a răspuns Andra Gogan.

Andra Gogan a lansat recent filmul „Sirenele”, în a cărui distribuție se află actori celebri, atât români cât și străini, precum: Anca Sigartău, Constantin Cotimanis, Ștefan Iancu, Bart Johnson, Leonardo Cecchi, Javi Luna, etc.