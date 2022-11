Andreea Bănică și-a îndeplinit visul cel mare! Cum arată vila de lux a vedetei (FOTO)

Andreea Bănică este fericită ca niciodată. Artista se mută într-o vilă de lux. Blondina a publicat câteva imagini din locuință, spunând că a muncit enorm ca totul să iasă perfect. A mai rămas câteva săptămâni și vedeta se va bucură de o casă mai mare, în care totul este amenajat după ultimele tendințe.

Andreea Bănică și-a îndeplinit visul cel mare

„În proiect, aveam parchet din lemn masiv, însă am ales încălzirea în pardoseală și automat nu mai putem pune parchetul pentru că nu mai are același randament la căldură. Am decis să punem o gresie care imită parchetul, absolut superbă, pe care am pus-o și la hotel doar că pe altă nuanță. Nu-mi plac deloc caloriferele la vedere indiferent de model de aceea am ales încălzirea în pardoseală. (…)

Revin cu imagini. Am ales acest stil pentru că sunt genul acela de persoană care ! Dacă vedeți camerele copiilor… pfoai! Superbe! Noah va fi cel mai fericit!”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Câte operații estetice și-a făcut Andreea Bănică

Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy vedete din showbizul românesc. Interpreta arată de milioane și . Femeia se poate lăuda cu forme perfecte și un ten neted. Artista spune că nu și-a făcut vreo intervenție estetică, dar se gândește să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă, ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică, pe Instagram.