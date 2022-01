Andreea Bănică calcă pe urmele Loredanei. Vedeta apelează la ajutorul chirurgilor: „Vreau să fiu și mai frumoasă”

Andreea Bănică este una dinte cele mau sexy vedete din showbizul românesc. Interpreta arată de milioane și are o siluetă de invidiat. Femeia se poate lăuda cu forme perfecte și un ten neted. Artista spune că nu și-a făcut vreo intervenție estetică, dar se gândește să apeleze la ajutorul specialiștilor.

Câte operații estetice și-a făcut Andreea Bănică

Fanii Andreei Bănică sunt bulversați de ultimele vești legate de viața privată a artistei. Aceasta a dezvăluit pe rețelele de socializare că se pregătește pentru schimbări majore. Se pare că vedeta este de neoprit. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Drama neștiută din viața lui Brânzoi din „Las Fierbinți”: „Acum vreo 12 ani era să dau colțul”

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă, ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică, pe Instagram.

Andreea Bănică, pregătită pentru schimbări

Interpreta folosește mai multe remedii ca să aibă un ten frumos și curat. Femeia apelează la ajutorul specialiștilor și are o rutină specială. Andreea Bănică a vorbit deschis despre procedurile făcute într-o clinică privată.

„Am plecat anul acesta cu gândul să am mai multă grijă de mine. Voi începe mergând la o clinică. Astăzi o să fac un tratament. Vreau să fiu și mai frumoasă, așa că încep cu un tratament. Mi-am făcut o mezoterapie injectabilă pentru un look fresh și gata pe azi”, a mai adăugat Andreea Bănică.

Andreea Bănică a trecut prin calvar

Andreea Bănică a avut o copilărie tristă și dificilă. Vedeta nu a putut să se bucure de o viață de familie liniștită și armonioasă. Femeia a trecut prin clipe teribile despre care a vorbit deschis, pentru prima oară. Acestea amintiri îi provoacă multă durere.

„Când am plecat de acasă am zis că nu vreau să plâng. L-am urât din tot sufletul. La un moment dat, îmi doream să moară. Îmi ziceam că nu mai vreau. Știam că vine. Îl auzeam de la etajul unu. De la etajul unu până la patru, fiind foarte mare ecou, auzeam cum ne înjură și cum ne face. Am scăpat-o pe mama mea din mâinile lui de foarte multe ori”, a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul unui interviu.