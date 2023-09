Andreea Esca nu și-a condus copiii la aeroport! Cine le-a fost alături înainte de plecarea în America Express

La orele dimineții, pe aeroportul Henri Coandă, Otopeni, au avut loc mai multe scene emoționante, întrucât concurenții de la către aventura televizată din showbizul internațional.

În sezonul șase al show-ului vor fi nouă echipe, iar printre concurenți se numără și copiii Andreei Esca, personaje surprinse de dimineață în aeroport, dar fără prezența mamei lor.

De ce nu le-a fost alături mama lor, Andreea Esca

Cei doi copii ai Andreei Esca, Alexia și Aris Eram, au acceptat provocarea de a concura pe Drumul Soarelui, prin Columbia, Ecuador și Argentina. Motivul pentru care prezentatoarea nu și-a vizitat copiii înainte de plecarea în aventura televizată ar fi pentru că ea este emblema postului Pro TV. Înainte de plecare, alături Alexia și Aris au fost Mario Fresh și Alexandre Eram.

Toți cei 18 concurenți au fost prezenți în aeroport pentru a pleca în cursa celor 30.000 de euro puși la bătaie de Antena 1. Momentul despărțirii a fost cel mai dificil pentru cei care nu au plecat în această cursă împreună cu partenerii lor de viață. Iulia Albu și Mike, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Giulia și Vlad Huidu sunt norocoșii care se vor întoarce poate mai uniți din lupta de peste mări și țări, potrivit .

Fiind un show care va fi difuzat pe Antena 1, din cauza prevederilor contractuale impuse de televiziunea pe care o reprezintă, Andreea Esca nu a putut fi alături de copiii ei pentru că nu era normal să apară într-un context organizat de postul concurent.

Iulia Albu va participa la America Express alături de iubitul ei

Creatoarea de modă de a pleca pe Drumul Soarelui de la America Express alături de partenerul său de viață.

Nu de mult, ea a declarat că este nerăbdătoare să meargă în aventura vieții sale.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe ACUM! El este Mike si, chiar dacă îmi cânta la vioara nu întotdeauna îmi cânta si in struna. My Partner in craziness and life ❤️. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a scris ea pe Instagram.