Andreea Esca a anunțat bucuroasă că i s-a îndeplinit o dorință, pe care și-a pus-o în vara anului trecut. Dorința ei are legătură cu un complex turistic din case tradiționale de lemn, dezvoltat în Porumbacu de Sus, o frumoasă localitate din județul Sibiu.

Planul Andreei Esca pentru „turiștii care se îndrăgostesc de zonă”

„Această fereastră este una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025. Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă in iunie 2024, când in timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de München un loc care mi-a placut foarte mult si pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure.

Ei bine, anul acesta, am găsit fereastra care va da către un asemenea loc, în Porumbacu de Sus. Iar șeful de șantier și pasionatul de noi proiecte, @douglaslormand , a zis să mergem mai departe și să dezvoltăm aici și un spațiu cultural pentru comunitate, pentru turiștii care se îndrăgostesc de zonă, drumeții care urcă pe Negoiu, sau alți oameni care, pur si simplu, vor dori să participe la diverse evenimente.

O să se numească : ”a lu’Escana”. Pentru că eu, de fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani, care atunci când pe aceste ulițe o întrebau oamenii: “a cui ești tu copilă?”, răspundea mândră : “a lu’ Escana””, a scris Andreea Esca,

De altfel, presa mondenă a relatat că prezentatoarea TV a investit în Porumbacu de Sus într-un complex turistic din case tradiționale de lemn. Casele sunt în stilul ardelenesc și sunt dotate cu două dormitoare și o baie, fiind ideale pentru familii sau grupuri mici.