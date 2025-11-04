B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu

Elena Boruz
04 nov. 2025, 13:20
Cuprins
  1. De ce s-au despărțit Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu
  2. Ce spunea „Zâna”, atunci când s-a aflat despre despărțire lor

Andreea Marin, una dintre personalitățile TV de referință din țara noastră, a făcut dezvăluiri, cum rar face! Vedeta a dat cărțile pe față și a mărturisit de ce s-a rupt relația de iubire dintre ea și Adrian Brîncoveanu.

Cei doi au fost împreună câțiva ani buni, însă în această vară, în presă au apărut informații referitoare la separarea dintre ei. Deși inițial prezentatoarea TV a fost rezervată, acum, la câteva luni distanță, a mărturisit ce s-a întâmplat.

De ce s-au despărțit Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu și-au spus „adio” după opt ani de relație. Într-un interviu recent, Andreea a făcut mărturisiri despre acest subiect.

Diplomată, ca de fiecare dată, femeia a răspuns scurt la întrebări, spunând numai că are „anumite standarde” de la care nu vrea să se abată. Referitor la o nouă relație, aceasta a povestit că nu se află împreună cu niciun alt bărbat.

„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.r. nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a spus Andreea Marin, conform cancan.

Ce spunea „Zâna”, atunci când s-a aflat despre despărțire lor

Odată ce speculațiile au „bubuit” pe internet, vedeta a oferit declarații despre subiect, afirmând că nu mai este împreună alături de cel cu care a împărțit bune și rele timp de opt ani.  Potrivit declarațiilor sale, se pare că ea este cea care a luat această decizie, după lungi discuții și după ce a pus foarte bine situația în balanță.

„Eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitate a în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, povestea la acel moment Andrea Marin.

