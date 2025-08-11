B1 Inregistrari!
Andreea Marin: „După 50 de ani, mișcarea e cheia unei vieți frumoase și sănătoase". Vedeta vorbește despre rutina ei și cum găsește timp pentru sport

Andreea Marin: „După 50 de ani, mișcarea e cheia unei vieți frumoase și sănătoase”. Vedeta vorbește despre rutina ei și cum găsește timp pentru sport

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 20:33
Andreea Marin: „După 50 de ani, mișcarea e cheia unei vieți frumoase și sănătoase". Vedeta vorbește despre rutina ei și cum găsește timp pentru sport
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Marin

Andreea Marin, fosta prezentatoare de televiziune, a postat recent pe Instagram o serie de filmulețe în care le arată fanilor cum își antrenează corpul chiar și după ce are un program încărcat, plin de provocări.

Ea împărtășește cu urmăritorii săi cum reușește să se mențină în formă și să se simtă bine în pielea ei, indiferent de ritmul vieții.

Cuprins:

  • „Două ore pe săptămână pentru sănătate și bunăstare”
  • Ce lecție din trecut a dat exemplu vedeta
  • Ce a pățit Andreea Marin acum câteva zile

„Două ore pe săptămână pentru sănătate și bunăstare”

Andreea a menționat în postarea de pe Instagram că, deși muncește până la 16 ore pe zi, își rezervă fără probleme cel puțin două ore pe săptămână pentru mișcare, considerând acest lucru un „must” pentru sănătate.

„Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Corpul meu are nevoie de respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață”, a scris aceasta, potrivit Cancan.

Ea recunoaște că uneori îi este greu sau îi este lene, dar după antrenament se simte excelent și nu are regrete.

Ce lecție din trecut a dat exemplu vedeta

Andreea a povestit și despre greșelile din trecut, înainte să integreze pilates în viața ei, avea cu 20 kg mai mult decât acum, și se simțea epuizată.

„Munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce făceam, eram mereu obosită și trăgeam de mine ca să rezist efortului de zi cu zi”, a mai scris aceasta.

Ce a pățit Andreea Marin acum câteva zile

Recent, Andreea a trecut printr-o intervenție medicală, iar mesajele sale pline de recunoștință pentru cadrele medicale arată puterea și atitudinea pozitivă de care dă dovadă. Fosta prezentatoare a fost apreciată și încurajată de fani pentru curajul pe care l-a avut.

