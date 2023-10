Andreea Marin, situație stânjenitoare în cabinetul medicului. Ce a pățit vedeta: „Mi-a venit să intru în pământ!”

jenantă pe care a trăit-o în cabinetul medicului cu ceva timp în urmă. În momentul respectiv, celebra prezentatoare a fost atenționată de medic.

Andreea Marin, moment stânjenitor în cabinetul medicului

Cu câteva luni în urmă, Andreea Marin a programat o consultație la cabinetul medical. Fosta prezentatoare se confrunta cu dificultăți în respirație și a dorit să afle cauza acestor probleme.

Medicul că o cunoaște încă din perioada în care prezenta emisiunea „Surprize, Surprize” la TVR în anii 2000. A adăugat că observă o diferență de 20 de kilograme în plus față de atunci și că acesta ar putea fi motivul pentru problemele de respirație cu care se confruntă acum. Aceste cuvinte au făcut-o pe Andreea Marin să se simtă extrem de rușinată, scrie .

„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul ‘Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la ‘Surprize, Surprize’, am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus’.

Mi-a venit să intru în pământ! Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge”, a spus vedeta de televiziune în cadrul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro TV.

Vedeta a fost sfătuită să slăbească

Andreea Marin avea cu două numere și jumătate mai mult la haine în acea perioadă. Medicul respectiv i-a sfătuit că cea mai bună cale de a-și îmbunătăți viața este să scape de kilogramele acumulate.

„Doctorul mi-a spus ‘Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele 5 kilograme date jos, vă rog să mă căutați. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune”, a mai spus aceasta.