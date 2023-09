Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 13 kilograme, la 49 de ani: „Îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu”

De câțiva ani, de viață sănătos și urmează o dietă specială pentru a pierde în greutate. Dieta și exercițiile fizice sunt acum o parte esențială din viața ei și nu-și poate imagina altfel.

Andreea Marin a slăbit 13 kilograme

de a recăpăta silueta pe care o avea în perioada liceului și deja a reușit să slăbească 13 kilograme. Această reușită a făcut-o să înțeleagă că, pe măsură ce îmbătrânești, este totuși posibil să te întorci pe calea inversă a vârstei și să îți recâștigi forma fizică de odinioară.

„Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru”, a declarat Andreea Marin, potrivit .

Vedeta are o alimentație echilibrată și sănătoasă

Datorită regimului alimentar recomandat de nutriționist, Andreea Marin nu doar că arată și mai bine, dar se și simte excelent. Andreea Marin mănâncă ce își dorește, dar evită excesele și combinațiile alimentare nesănătoase.

„Mi se pare extrem de relevant ca la o masă să ai un singur fel. Mănâncă ce-ți place, o supă cremă bună, ceva cu puține ingrediente, cât mai curat, ai grijă să ai legume, salată, mult verde în farfurie, nu să facem un amestec.

Eu nu simt deloc că aș pica din picioare, deși merg pe 10 kilograme pierdute, mănânc normal, timp de două ori pe săptămână fac și niște proceduri, nu mai am mult de slăbit, nu am nevoie, însă există și persoane pentru care sănătatea este sub semnul întrebării”, spunea Andreea Marin în urmă cu ceva vreme.