Andreea Raicu critică imaginea falsă pe care o afișează unii pe internet: „Familiile perfecte care în poze își strigă fericirea, iar în casele lor curg lacrimile șiroaie din cauza aventurilor extraconjugale” (FOTO)

Andreea Raicu a explicat de ce nu mai e la fel de prezentă în online și a vorbit despre efectele negative ale rețelelor sociale. De asemenea, ea a susținut că oamenii care pozează în mari fericiți pe internet nu au chiar viețile perfecte pe care le afișează.

De ce Andreea Raicu nu mai e la fel de prezentă în online

a explicat întâi de ce nu mai e la fel de prezentă pe rețelele sociale: „Mi-au spus diverși oameni că pare că m-am plictisit de social media și mă gândesc că poate și unii dintre voi simțiți la fel. Voi fi sinceră pentru că am promis că voi fi mereu așa. Voi vorbi din cele două poziții diferite în care mă aflu, cea de creator de conținut și cea de consumator de Social Media. Nu este vorba despre plictiseală, ci despre o nevoie. Am început anul în India, unde mi-am reamintit cât de minunat este să fii înconjurat doar de oameni care trăiesc conștient, care sunt prezenți cu totul, care te ascultă, care te văd și te simt, cu care poți avea conexiuni reale. Aceasta este , atât de la relațiile față în față cu prieteni apropiați, dar și cele cu voi, cei care urmăriți pagina mea. Am nevoie ca aceste conexiuni să fie autentice, firești și în ritmul în care simt să se întâmple”.

„Nu vreau să postez pentru că trebuie să postez, pentru că rețeaua o cere, pentru că engagement-ul ar fi mai mare și pentru că videoclipurile ar fi mai vizualizate, că altfel nu mai ești relevant. Nu vreau să mă încadrez în strategii de audiență, în subiecte la modă, în trenduri sau virale, ci vreau să fac lucrurile așa cum le simt, în ritmul dictat de armonia din apropierea mea, așa cum vibrează ele cu mine.

Am perioade în care nu simt nevoia să postez decât rar, iar asta din diverse motive: fie că trăiesc ceva frumos și nu vreau să stric momentul, fie că nu-mi este bine sau nu am energie sau pur și simplu vreau să fiu cu mine sau cu oamenii dragi mie. Recunosc că atunci când intru pe Instagram, mă simt copleșită de multitudinea de informații – care în proporție de 80% nu-mi sunt de folos”, a mai scris Andreea Raicu, pe Instagram.

Andreea Raicu, despre ipocrizia din online

Aceasta a susținut apoi că viețile unor oameni nu sunt chiar perfecte, cum vor ei să arată pe rețelele sociale: „Simt această competiție cu cine postează mai mult și mai extraordinar, cu totul și cu totul special și exclusivist… familiile perfecte care în poze își strigă fericirea, iar în casele lor curg lacrimile șiroaie din cauza aventurilor extraconjugale… sfaturile despre cum să-ți trăiești viața, venite de la fete de 20 de ani care evident nu au o experiență care să le recomande… pozele pline de filtre, care fac ca cele mai multe fete și femei să arate la fel. Plus milioanele de story-uri despre orice. Există oameni pe care îi admir și îi urmăresc cu drag, dar zgomotul a devenit atât de mare încât de multe ori am senzația că te pierzi când spui ceva relevant. Simt să-mi protejez liniștea, care este foarte prețioasă pentru mine”.

Andreea Raicu a mai scris că rețelele sociale nu ne ajută să fim mai apropiați unii de alții, așa cum pare la prima vedere, ci dimpotrivă, ne înstrăinează: „Într-o lume în care avem senzația că social media ne ajută să stăm conectați, adevărul este că nu face decât să ne deconecteze de la noi înșine, de la oamenii cu adevărat importanți, oameni cu care nu suntem prezenți pentru că suntem mereu cu ochii în telefon. Sănătatea noastră mintală este foarte mult influențată de calitatea relațiilor pe care le avem și de cât de prezenți putem să fim. Eu îmi doresc să simt liniștea, bucuria și viața alături de oameni cu care pot fi cu adevărat conectată. E unul dintre cadourile pe care India mi le-a dat și intenționez să nu renunț la el”.