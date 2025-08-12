B1 Inregistrari!
Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița

Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 20:18
Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița
Sursă foto: Hepta - AdMedia / CNP/AdMedia

La 50 de ani, Angelina Jolie ia decizia de a-și vinde proprietatea impresionantă din Los Angeles, urmând să părăsească orașul după ani de compromisuri legate de custodia copiilor.

Cuprins:

  • De ce a luat Angelia Jolie decizia de a vinde casa
  • Care este istoria casei lui Angelina Jolie
  • Care sunt motivațiile personale ale actriței

De ce a luat Angelia Jolie decizia de a vinde casa

Conform publicației People, Angelina Jolie este gata să vândă reședința sa din Los Angeles, pe care a cumpărat-o în 2017 pentru suma de 24,5 milioane de dolari.

Actrița „nu a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles, dar a fost obligată din cauza aranjamentelor legate de custodia copiilor cu Brad Pitt”, au declarat surse în exclusivitate pentru People.

Jolie intenționează să se mute în străinătate imediat ce gemenii ei, Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor. „Va fi foarte fericită când va putea să părăsească Los Angeles.”

Care este istoria casei lui Angelina Jolie

Proprietatea impresionantă, construită în 1913, reprezintă o adevărată bijuterie istorică, având șase dormitoare și zece băi pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați.

Casa a fost achiziționată în 1916 de regizorul Cecil B. DeMille pentru mai puțin de 28.000 de dolari, iar Charlie Chaplin a locuit într-o casă vecină care a fost ulterior integrată în această proprietate.

Angelina va efectua câteva renovări minore înainte de a o pune la vânzare, a confirmat o altă sursă pentru People.

Care sunt motivațiile personale ale actriței

Într-un interviu din 2024 pentru The Hollywood Reporter, Angelina a menționat că a rămas în Los Angeles doar din cauza procesului de divorț și a problemelor legate de custodie.

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești intimitate, liniște, siguranță,” a declarat ea. Am o casă unde pot să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc nu oferă umanitatea pe care am întâlnit-o în alte colțuri ale lumii.”, a spus aceasta.

După ce va părăsi Los Angeles, Jolie plănuiește să petreacă mult timp în Cambodgia, țara din care și-a adoptat primul fiu, Maddox, și să-și ducă familia în diferite colțuri ale lumii.

„Cambodgia este singurul loc pe care îl consider cu adevărat acasă în inimă,” a dezvăluit ea la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, în februarie, potrivit sursei citate.

