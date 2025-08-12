Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița

Maria Popovici a fost persecutată de medic! După un set de analize, a primit restricții alimentare dure și nu are voie să se abată de la ele.

a slăbit peste 15 kilograme, iar în urma controalelor pe care le-a realizat, vedeta trebuie să pună „stop” mai multor lucruri.

Ce nu mai are voie să mănânce Maria Popovici

Maria a povestit pe rețelele de socializare interdicțiile pe care le-a primit. Potrivit afirmațiilor acesteia, vedeta nu mai are voie să consume deloc zahăr, inclusiv nici fructe.

„Mi-au venit rezultatele unor analize și nu mai am voie sub nicio formă zahăr, nici măcar fructe, cel puțin o perioadă destul de lungă, nu mai am voie nici gluten, nu mai am voie nici alcool. Noroc că nu am și intoleranță la lactoză că nu știu ce făceam”, a spus Maria Popovici,

Cu a reușit să slăbească vedeta

Femeia a dat jos mai bine de 15 kilograme și, deși cântarul ei indică cu totul și cu totul o altă greutate față de cea pe care o indica înainte de a începe procesul de slăbire, vedeta povestea că nu a renunțat complet la zahăr, la vremea aceea. A avut grijă la alimentație pe care a combinat-o cu mult sport.

„Vă rog să-mi dați voie să mă flexez că mi s-a strigat vreo 5 ani GRASO! în faţă fără jenă şi poate vā motivează o grasă mai mult decât un instructor fitness care a mâncat asta pe pâine toată viaţa.

Eu am mâncat Nutella pe pâine și culmea e ca încă mănânc! Şi nu, nu iau ^%$^# precum injecțiile, nu, nu m-am operat, nu, nu am slăbit mai mult de 15 kg, dar rup sălica şi alergarea”, a scris Maria Popovici pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.