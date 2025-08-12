B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița

Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița

Elena Boruz
12 aug. 2025, 19:12
Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița
Sursa foto: Maria Popovici / Instagram

Maria Popovici a fost persecutată de medic! După un set de analize, actrița de comedie a primit restricții alimentare dure și nu are voie să se abată de la ele.

Fosta câștigătoare a emisiunii „iUmor” a slăbit peste 15 kilograme, iar în urma controalelor pe care le-a realizat, vedeta trebuie să pună „stop” mai multor lucruri.

Cuprins:

  • Ce nu mai are voie să mănânce Maria Popovici
  • Cu a reușit să slăbească vedeta

Ce nu mai are voie să mănânce Maria Popovici

Maria a povestit pe rețelele de socializare interdicțiile pe care le-a primit. Potrivit afirmațiilor acesteia, vedeta nu mai are voie să consume deloc zahăr, inclusiv nici fructe.

„Mi-au venit rezultatele unor analize și nu mai am voie sub nicio formă zahăr, nici măcar fructe, cel puțin o perioadă destul de lungă, nu mai am voie nici gluten, nu mai am voie nici alcool. Noroc că nu am și intoleranță la lactoză că nu știu ce făceam”, a spus Maria Popovici, pe rețelele de socializare.

Cu a reușit să slăbească vedeta

Femeia a dat jos mai bine de 15 kilograme și, deși cântarul ei indică cu totul și cu totul o altă greutate față de cea pe care o indica înainte de a începe procesul de slăbire, vedeta povestea că nu a renunțat complet la zahăr, la vremea aceea. A avut grijă la alimentație pe care a combinat-o cu mult sport.

„Vă rog să-mi dați voie să mă flexez că mi s-a strigat vreo 5 ani GRASO! în faţă fără jenă şi poate vā motivează o grasă mai mult decât un instructor fitness care a mâncat asta pe pâine toată viaţa.
Eu am mâncat Nutella pe pâine și culmea e ca încă mănânc! Şi nu, nu iau ^%$^# precum injecțiile, nu, nu m-am operat, nu, nu am slăbit mai mult de 15 kg, dar rup sălica şi alergarea”, a scris Maria Popovici pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
Monden
Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
Externe
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Eveniment
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
Monden
Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă
Gina Pistol, mai sinceră ca niciodată. Ce crede vedeta despre Inna și Delia? „Dar de ce stau eu și fac vloguri despre femei?”
Monden
Gina Pistol, mai sinceră ca niciodată. Ce crede vedeta despre Inna și Delia? „Dar de ce stau eu și fac vloguri despre femei?”
Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte”/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm”
Monden
Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte”/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm”
Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
Monden
Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
Monden
Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia
Ultima oră
19:45 - Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
19:40 - Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
19:17 - Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
19:17 - Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
18:59 - Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
18:48 - Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
18:48 - Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
18:47 - Abrudean: Stabilitatea politică, cheia credibilității României în UE și la nivel global
18:25 - O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
18:24 - Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat