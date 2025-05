Aurelian Temișan, despre debutul său în industria muzicală: „Cred că am avut gena bună și cei șapte ani de acasă”

a dezvăluit că a avut un neașteptat în . El a fost ghidat de un prieten, după o perioadă dedicată sportului, conform .

Debutul în industria muzicală

„Atunci era muuult mai simplu decât acum. Neavând atâta paletă de informație, artiștii erau ușor de remarcat, iar lumea era mult mai sinceră. Personal, nu prea am știut ce m-a lovit atunci când am debutat, deoarece, ca sportiv (făcusem handbal, un pic de box, ceva fotbal), nu credeam că Relu mă va lua de mână și mă va înscrie la preselecția pentru festivalul Mamaia, în 1989”, a spus Temișan.

„La aproape un an de la debut, am început să deschid ochii și să înțeleg pe ce culoar frumos eram deja, dar și cu câte riscuri. Cred că am avut gena bună și cei șapte ani de acasă, și am înțeles bine această meserie, dacă vorbim acum, la 37 de ani de la acel moment, nu?”, a adăugat el, pentru Viva.

El a mărturisit că fusese dat afară din corul școlii. De asemenea, spune că a fost și corigent la muzică.

„Atunci când am trăit acele „victorii, nici prin cap nu îmi trecea că la un moment dat, am să mă răzbun pe acei profesori și am să le reproșez vreodată că nu m-au mai primit la cor sau că am rămas corijent. Pur și simplu, așa m-a dus viața, spre această latură sensibilă. Nu am crezut că îmi pot face un scop în viață din asta”, a spus Temișan.