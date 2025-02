Autorul unei noi cărți despre Elvis Presley pretinde că acesta era un magician care comunica telepatic și putea să shimbe vremea: „Muzica rock a fost un fel de spiritualitate șamanică”

Potrivit unei noi cărți, Regele Rock’n’Roll a pretins că este un vindecător din cea de-a noua lună a lui Jupiter – căruia, în copilărie, i s-a oferit o viziune viitoare despre sine într-o salopetă albă de către extratereștri, arată o recenzie .

Autorul cărții crede că Elvis a fost un magizian ocult

În viața sa intensă, dar tragic de scurtă, a reprezentat multe lucruri pentru mulți oameni: simbol sexual; corupător al tinerelor; simbol al visului american; dependent neputincios; regele rock’n’roll-ului; soț dificil; creştin ultra-practicant.

Dar o nouă carte susține că Presley, a cărui înfățișare, voce și carismă s-au schimbat pe parcursul anilor mai mult decât muzica sa, a fost și cel mai mare magician ocult din lume.

„Era un căutător cu mai multe fațete”, spune Miguel Conner, care a devenit obsedat de Rege după o ceremonie de ayahuasca în 2022, ayahuasca fiind o băutură psihoactivă folosită adesea în ritualurile de curățare.

„Era cineva care încerca să răspundă celor mai grele întrebări ale vieții. A fost un om al profeției, al experienței – teza mea arată că a fost cel mai mare magician din civilizația occidentală.”

Conner face acest argument în The Occult Elvis: The Mystical and Magical Life of the King, o carte care adună materiale din surse diferite, inclusiv de la Priscilla Presley, grupul de asociați ai lui Presley, cunoscută sub numele de Mafia Memphis, și consilieri spirituali precum hairstylistul și guruul său personal Larry Geller.

Conner nu este primul care adoptă o astfel de abordare. Viața spirituală a lui Presley a fost examinată în altă parte, în cărți precum The Tao of Elvis a lui David Rosen, publicată pentru prima dată în 2001, și Elvis: Between the Lines: His Quest for Higher Consciousness as Told Through His Notes, a fost publicată în urmă cu doi ani și a fost scris de Ingrid De La O.

„Elvis a citit peste 1.000 de cărți despre diferite fațete ale spiritualității new age”, spune Gary Tillery, autorul cărții The Seeker King: A Spiritual Biography of Elvis Presley din 2013.

„A fost foarte serios în privința asta. El a vrut să părăsească muzica la un moment dat pentru a-și începe propria comună – și a aduce tinerii în această nouă eră a spiritualității prin kriya yoga.”

Elvis Presley ar fi putut să alunge ploaia

Între timp, în The Occult Elvis, aflăm despre talentul lui Presley pentru manipularea vremii, într-o zi mișcându-și inclusiv mâinile pentru a goni ploaia, astfel încât doi prieteni să poată juca rachetball pe terenul său din Graceland.

Apare și o fană de lungă durată Wanda June Hill, cu revelația ei că Regele i-a divulgat că nu este de pe această planetă, ci mai degrabă provine de pe a noua lună a lui Jupiter.

Cartea detaliază, de asemenea, credința lui Presley în extratereștri și pretenția sa că a avut mai multe întâlniri cu OZN-uri, spunându-i odată bodyguardului său Sonny West: „Dacă ei comunică cu noi, nu trebuie să ne fie frică, pentru că nu ne vor face rău”.

Conner, care locuiește în nordul Illinois, îl vede pe Presley nu atât ca un David Blaine sau Derren Brown, ci mai degrabă ca pe un mag întunecat, după modelul magicianului contracultural de la mijlocul secolului Aleister Crowley, care a fondat religia Thelemei.

„Fă ce vrei”, a fost principiul său călăuzitor. „Un magician este întotdeauna cunoscut după sistemul pe care îl lasă în urmă”, spune Conner. „Elvis, ne-a lăsat muzica rock.”

Conner este un savant al gnosticismului, un domeniu larg al misticismului creștin și găzduiește podcast-ul Aeon Byte Gnostic Radio. El susține că Presley a devenit „egregore” al SUA: în limbajul ocult, aceasta este o manifestare non-fizică, asemănătoare semizeului, care capătă o viață proprie după ce a fost creată de voința unui colectiv.

Încă din primele sale zile, scrie Conner, Presley a fost înconjurat de întâmplări ciudate: se presupune că a primit îndrumări psihice de la fratele său geamăn născut mort, Jesse.

Părinții lui Presley se cunoscuseră prin penticostalism – care, cu accent pe comuniunea directă cu Dumnezeu prin vindecarea credinței și dansul ritmic, a influențat muzicieni de la Presley la Little Richard, BB King, Jerry Lee Lewis și Johnny Cash. „Muzica rock nu a fost niciodată doar o formă de divertisment”, spune Conner. „A fost un fel de spiritualitate șamanică”.