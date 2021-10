Bianca Brad a fost victima unui furt, la un mall din Bucureşti

Bianca Brad a fost jefuită cumplit la mall, la scurt timp după ce a scos banii din bancomat. Vedeta a uitat să ridice banii, iar de neatenție a profitat o tânără care nu a ezitat să își înușească rapid suma de bani.

Bianca Brad a povestit, pe Facebook, întreaga întâmplare, apoi a lăsat un apel și pentru tânăra care a lăsat-o fără bani.

„Mesaj pentru tângăra care, ieri, a luat din bancomat banii altcuiva!”

Bună seara, tuturor! Am muuulte de povestit, dar a apărut ceva ce consider că are prioritate în a fi anunțat aici…și anume: Mă ajutați, vă rog, să-i dau unei tinere șansa de a îndrepta o greșeală pe care a făcut-o ieri? Adică să returneze banii, nu puțini, pe care i-am uitat în bancomat, ea fiind chiar în spatele meu și profitând de neatenția mea…Culmea este că atunci când m-am întors, să plec, ne-am și privit scurt, ochi în ochi…

Acest lucru a fost surprins de camerele de luat vederi: s-a văzut clar că s-a uitat după mine, apoi a luat banii, s-a dus spre toalete (probabil ca să îi numere) și apoi s-a întors spre magazine. Ar fi fost grozav dacă ar fi realizat că nu e bine ce a făcut și dacă s-ar fi întors să-i înapoieze, spunând că i-a găsit uitați de cineva în bancomatul care este chiar lângă intrarea în bancă. Din păcate, mai ales pentru ea, nu a făcut-o! Deh, tentația a fost mare, în schimb moralitatea a lipsit cu desăvârşire. Am fost astăzi la Poliție și am făcut plângere. Dacă cea care i-a luat, îi returnează mâine, poimâine, am să retrag plângerea. Dacă însă nu îi va returna, fapta sa se va înscrie la penal și când o vor găsi – pentru că sunt șanse foarte mari datorită filmărilor din Mall, nu îi va fi bine…și eu chiar nu asta urmăresc. Vreau doar să se întoarcă și să fie vie…if you know what I mean. Adică să realizeze că nu e bine ce a făcut, să facă ce e corect și, mai ales să-și învețe lecția”, a scris Bianca Brad pe Facebook.

Cum s-a întâmplat: „Am luat chitanța și cardul, am plecat fără să mai iau și banii”

„Ieri după-amiază (n.r. 5 octombrie), după ce am plecat de la Teo Show, m-am oprit la Mall Băneasa, să scot de la bancomat o sumă mai mare de bani de care aveam nevoie pentru a face mai multe plăți…

Eram atât de obosită și de stresată, de la câte făcusem deja de dimineață și cu gândul la câte mai aveam de făcut până seara tîrziu – toate contra cronometru, încât după ce am introdus cardul & pin-ul & suma, și după ce au ieșit și am luat chitanța și cardul, am plecat fără să mai iau și banii!

Eu! care, de ani de zile îi spun lui Luca să se uite mereu în urma sa când pleacă de oriunde s-ar afla, ca să se asigure că nu a uitat nimic – ceea ce fac și eu, mereu…mai puțin ieri!

Da, știu…fiți blânzi cu mine, pentru că sunt conștientă de greșeala mea…

Am realizat abia acasă că nu am luat banii…dar nu era chip să mă întorc ieri la Mall, pentru că după ce l-am lasat pe Luca acasă, de la școală, trebuia să plec urgent înapoi ca să ajung la emisiunea „Alături de tine”, transmisă și ea în direct la A7 TV, după care să mă duc să-mi iau rămas bun de la Eliza…

Astea fiind spuse, dacă puteți da această postare mai departe, vă mulțumesc în numele celei căreia, astfel, vreau să îi dau șansa să scape de urmările neplăcute pentru ea, care vor urma dacă va fi acuzată de furt calificat.

Vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută și să fiți feriți de astfel de întâmplări neplăcute…

PS – poza cu bancomatul este luată de pe internet.

Cealaltă este dovada înregistrării plângerii mele, pe care am depus-o astăzi la Poliție – plângere la care, repet, voi renunța, dacă acea tânără va returna urgent, toți banii. Dumnezeu să o lumineze!