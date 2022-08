Bianca Drăgușanu a găsit o sacoșă cu 21.000 de euro într-un mall din București! Ce s-a întâmplat după ce a înapoiat banii posesorului, pe care îl cunoaște: „Am fost oarecum dezamăgită...”

Astăzi, Bianca Drăgușanu a găsit o sacoșă cu 21.000 de euro într-un mall din București. Vedeta nu a păstrat acea mică avere și a dezvăluit ce a făcut cu sacoșa.

Blonda nu a păstrat banii, ci a urmat calea legată și a sunat la Poliție. Bianca Drăgușanu explică ai cui erau banii și cum a procedat când a găsit acea geantă plină cu euro în mall.

Bianca Drăgușanu a sunat imediat la poliție

la poliție imediat după ce a găsit sacoșa și chiar a reușit să găsească persoana care a suferit pierderea.

„Mă aflu în Mall Băneasa cu prietena mea. Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21 de mii de euro și cu un pașaport în ea.

Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția.

Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma și au sunat-o. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii.

Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?!”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru

Bianca Drăgușanu îl cunoștea pe posesorul sacoșei cu 21.000 de euro

În sacoșa pierdută se aflau actele posesorului. În momentul în care vedeta a cercetat acestea cu atenție, a descoperit că îi este cunoscută acea persoană.

„Pe tejgheaua cofetăriei era o pungă cu bani și cu un pașaport în ea. Erau 21.000 de euro și extrasul de cont. Am văzut extrasul de cont cu chitanța, am sunat la 112. (…) Între timp, m-am uitat mai atent în pașaport și am constatat că s-ar putea să cunosc acest om. (…) L-am sunat pe om, pentru că îl cunoșteam de acum trei luni.

âÎntr-un restaurant l-am cunoscut, după ce am venit de la o petrecere și mi-a admirat rochia împreună cu fiica lui. Am făcut schimb de numere de telefon, fiica lui devenind clienta atelierului meu”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Care a fost reacția bărbatului când a fost sunat

Când că are numărul de telefon al posesorului, l-a sunat imediat. Blondina a rămas uimită când acesta nu i-a spun nici măcar mulțumesc.

„Nimic nu e întâmplător. L-am sunat și i-am spus. (…) Prima dată a ajuns Poliția, a ajuns și el și au plecat să facă procedura. În primă fază am fost oarecum dezamăgită că nu a zis nici ‘Mulțumesc’, dar apoi a sunat omul și mi-a mulțumit. Probabil din cauza adrenalinei ….

Când l-am sunat, el era mai surprins că l-am sunat eu, Bianca Drăgușanu să-i înapoiez banii, decât că el și-a pierdut banii. Nu știu câți oameni care se aflau în locul meu ar fi făcut același lucru”, a mai spus vedeta.