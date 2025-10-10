Bianca Drăgușanu a apărut recent într-o emisiune televizată, iar criticii au fost pe fază. Aceștia au acuzat-o că a exagerat cu operațiile estetice, în special în zona bărbiei. Bianca a reacționat și a venit cu un răspuns în mediul online.

Cum a răspuns Bianca Drăgușanu

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun?”, a început , conform Viva.

„Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici!”, a spus ea arătând spre picioare.

„Eu mă simt frumoasă”

Bianca Drăgușanu mărturisește că se simte frumoasă. Ba chiar, ea se pregătește de o altă intervenție: micșorarea sânilor. Cât despre cei care o critică, ea spune că sunt liberi să placă alte persoane.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea”, a spus ea.

„Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație”, a adăugat.

„Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea”, a încheiat.