Blonde: A fost lansat primul trailer pentru „tulburătorul” film biografic despre Marilyn Monroe

Filmul de pe Netflix, care a fost numit ‘surprinzător’ de către scriitoarea Joyce Carol Oates, o are ca protagonistă pe Ana de Armas în rolul principal.

Blonde a obținut ratingul pentru filmele cu un nivel de conținut grafic foarte ridicat

Regizat de Andrew Dominik, cunoscut mai ales pentru „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, filmul o are ca protagonistă pe Ana de Armas în rolul vedetei cu sfârșit tragic și se bazează pe romanul cu același nume scris de Joyce Carol Oates, finalist la premiul Pulitzer.

„Toată lumea se va simți jignită de câte ceva ce există în conținutul filmului”, a spus Dominik despre filmul care a obținut un rating rar NC-17, acordat filmelor cu conținut foarte grafic, printre exemplele anterioare numărându-se „Showgirls”. „Dacă publicului nu-i place, este problema nenorocitului de public. Filmul nu candidează pentru vreo funcție publică”.

Dominik, născut în Noua Zeelandă, care a regizat și „Chopper” și documentarul recent al lui „Nick Cave, This Much I Know to Be True”, și-a exprimat surprinderea cu privire la această clasificare a filmului. „Nu este ca și cum ar fi doar despre reprezentări ale sexualității consimțite”, a declarat el în luna mai. „Sunt reprezentări ale unor situații care sunt ambigue. Iar americanii sunt foarte ciudați când vine vorba de comportamentul sexual, nu credeți? Nu știu de ce. Ei produc mai mult porno decât oricare altă țară din lume”.

Blonde este despre traume din copilărie

Dominik a spus că filmul este despre „cum o traumă din copilărie modelează un adult care este împărțit între un sine public și unul privat”. Dominik a subliniat că, la fel ca romanul lui Oates, filmul este bazat pe ficțiune, dar „pune la îndoială motivul pentru care s-a sinucis, așa că, în mod natural, va fi tulburător”, comparându-l totodată cu „Citizen Kane” și „Raging Bull”.

Inițial, rolul urma să fie interpretat de Naomi Watts, în vremea în care proiectul a început să fie dezvoltat, în 2010, apoi s-a vorbit că Jessica Chastain urma să preia rolul, iar ca apoi, în cele din urmă, Armas să fie distribuită în rol principal. De Armas, ale cărei alte filme includ „Knives Out” și „No Time to Die”, a spus că „a muncit cel mai intens” pentru acest film.

În film mai joacă Adrien Brody în rolul lui Arthur Miller, Bobby Cannavale în rolul lui Joe DiMaggio și Julianne Nicholson în rolul lui Gladys Pearl Baker. Se zvonește că Blonde va face parte din programul festivalului de film de la Veneția din luna august a acestui an, o rampă de lansare încercată și testată pentru multe mari speranțe la Oscar. Filmul va fi lansat pe Netflix pe 23 septembrie.